Jak si v operačních systémech Android a iOS zapnout v aplikaci Gmail sledování zásilek?

Není tomu až tak dlouho, co firma Google slíbila pomoc se sledováním zásilek. Vždyť to znáte – to jsou všechny ty dárky nebo obecně vzato zásilky, které si necháváme zasílat, abychom obdarovali své blízké nebo proto, že si třeba sobě nebo i někomu blízkému udělali radost.





Konečně se tak blíží okamžik, kdy nebudeme muset klepat na odkazy v e-mailech nebo kopírovat a následně vkládat čísla pro sledování zásilek do jiných internetových stránek, abychom získali aktuální údaje o stavu doručování našeho balíčku. Nyní by mělo stačit otevřít e-mail s oznámením o zásilce a tyto informace by byly k dispozici. Původně měla být tato funkce k dispozici už před Vánoci, ale nějak se nestihla zrealizovat – nyní už ale je konečně v provozu.

Funkci Sledování zásilek je třeba ručně povolit a prozatím je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android a iOS, a to konkrétně v aplikaci Gmail. Chcete-li tedy funkci pro sledování zásilek zapnout, spusťte aplikaci Gmail a klepněte na ikonu tří vodorovných čar, která se nachází v levém horním rohu.

Pokud jste majitelem smartphonu s operačním systémem Android, pak se v nabídce, která se objeví, posuňte dolů, kde vyberte možnost Nastavení a následně svůj e-mailový účet. Ocitnete se v nabídce nejrůznějších nastavení vztahujících se k vašemu e-mailovému účtu, kde přibližně uprostřed přehledu nastavení narazíte na položku Sledování zásilek, kterou povolte.

V případě operačního systému iOS se přesuňte směrem dolů na položku Nastavení > Soukromí dat a zde povolte položku Sledování zásilek.

Když nyní otevřete e-mail obsahující informace o doručování zásilky, měly by se v horní části zobrazit dynamicky se měnící informace o stavu doručení, tj. zda je zásilka odeslána, přepravována nebo doručena. Nepoužíváte ve svém smartphonu aplikaci Gmail?

Pak se nedá nic dělat, protože tuto funkci můžete používat pouze v aplikaci Gmail ve smartphonu, nicméně určitě to nebude dlouho trvat a funkce sledování zásilek bude k dispozici i pro webovou verzi Gmailu.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com