Jak si nainstalovat do počítače novou grafickou kartu

Ve svém počítači můžete provést upgrade ledasčeho, ale instalace nové grafické karty je jedním z mála příkladů upgradu, který zcela zásadně ovlivní výkon počítače. Dokáže totiž proměnit váš počítač ze systému, který má co dělat už s hrami je mírně náročnými na hardware, na monstrum, které se s přehledem vypořádá i s těmi graficky nejnáročnějšími herními tituly.

Je jasné, že než se konečně dostanete na výsluní díky výkonu své grafické karty, musíte svoji novou grafickou kartu vložit do počítače a zprovoznit. Na následujících řádcích se dozvíte, jak postupovat při upgradu grafické karty za novou. A začneme pěkně od začátku: od doporučení ke koupi až po podrobný návod na její instalaci.

Která grafická karta je pro vás ta pravá?

Rozhodnout se jednoduše, že tato grafická karta je pro mě vhodná a jiná už ne – to prostě nejde. Vždy se jedná o poměrně komplikovanou otázku zasluhující si pořádnou diskuzi a rozbor, když už tak kvůli tomu, že jak firma AMD, tak firma Nvidia nabízí grafické karty prakticky pro všechny cenové kategorie. Můžete si tak koupit grafickou kartu v ceně do 200 USD, grafické karty ve vyšších cenových relacích až po ničím nespoutanou grafickou kartu GeForce RTX 3090 za nějakých 1 500 USD.

Obecně platí, že logicky budete chtít takovou grafickou kartu, která vám za vaše peníze nabídne maximální výkon, i když ani to není všechno. Do úvahy je třeba brát i hlučnost, zahřívání a spotřebu elektrické energie. Doporučení konkrétní grafické karty je mimo rozsah tohoto článku, nicméně pro konečně a informované rozhodnutí vám může posloužit celá řada testů grafických karet v různých cenových kategoriích.

Při koupi grafické karty je nutno se také ujistit, zda má váš počítač vhodný hardware, s nímž bude nová grafická karta bezproblémově fungovat.

Mezi nejběžnější problémy, s nimiž uživatelé při koupi nového hardwaru zápasí, je nevhodný napájecí zdroj. Tento zdroj buď nemá dostatečný příkon, nebo nemá dostatek volných napájecích konektorů PCI-E. Co se týče příkonu a konektorů napájecího zdroje, platí empirické pravidlo, že váš napájecí zdroj by měl mít minimálně příkon uváděný výrobcem grafické karty.

Pokud byste si například koupili již výše zmiňovanou grafickou kartu GeForce GTX 3090 – grafickou kartu, která má příkon 350 W – pak byste měli mít podle návrhu firmy Nvidia v počítači napájecí zdroj o minimálním příkonu 750 W a současně dva volné osmipinové napájecí konektory.

Pokud chcete zjistit, jaký příkon má právě váš zdroj aktuálně se nacházející v počítači, pak otevřete počítačovou skříň a podívejte se po identifikačním štítku, který mají všechny napájecí zdroje a na které se uvádí základní parametry takového zdroje. A když už máte otevřenou počítačovou skříň, rovnou se podívejte, kolik máte volných osmipinových kabelů PCI-E.

A do třetice se eště podívejte, zda máte v počítačové skříni pro novou grafickou kartu dostatek místa. Některé špičkové grafické karty mají na délku klidně i přes 30 cm a v počítačové skříni na šířku zaberou klidně dva nebo i tři sloty. Fyzické rozměry grafické karty najdete na internetové stránce věnované příslušné grafické kartě, popřípadě na internetových stránkách výrobce grafických karet.

Nyní, když jste zjistili vše potřebné, můžete vyrazit do obchodu.

Instalace nové grafické karty

Vlastní instalace grafické karty do počítačové skříně je poměrně jednoduchá a potřebujete k ní tři věci: novou grafickou kartu, počítač a křížový šroubovák. Nezapomeňte před vlastní instalací grafické karty vypnout počítač a odpojit jej od elektrické sítě.

Pokud již máte z počítače vyndanou starou grafickou kartu, pak je nejprve třeba najít dlouhý slot PCI-E x16 nacházející se nejblíž chladiči procesoru. Na vaší základní desce to bude buď první, nebo druhý slot.

Následně se ujistěte, že k tomuto slotu neblokují přístup žádné volné kabely. Pokud odebíráte ze základní desky stávající grafickou kartu, pak nejprve odpojte všechny kabely, které jsou k ní připojeny, pak odšroubujte šroubek od záslepky v zadní části počítačové skříně, a nakonec kartu vyndejte.

Většina základních desek má na konci slotu PCI-E drobnou umělohmotnou západku, která grafickou kartu drží na svém místě. Nezapomeňte před vyndáním stávající grafické karty tuto západku uvolnit, protože jinak grafickou kartu nevyndáte.

Nyní můžete do otevřeného a volného slotu PCI-E x16 vložit svoji novou grafickou kartu. Kartu pevně zasaďte do slotu a poté stiskněte umělohmotnou západku nacházející se na konci slotu PCI-E. tato západka pak drží grafickou kartu na svém místě. Poté zašroubováním šroubku připevněte záslepku grafické karty k zadní části počítačové skříně. K tomu můžete samozřejmě použít šroubek, který držel na svém místě záslepku předchozí grafické karty.

Naprostá většina herních grafických karet potřebuje připojit další napájecí konektory. Pokud je to případ i vaší grafické karty, pak vězte, že vaše grafická karta nebude správně fungovat, dokud nebude mít správně připojeno veškeré potřebné napájení. Popravdě je to tak, že dokud ke grafické kartě nepřipojíte napájecí konektory PCI-E, váš počítač se nespustí.

Závěr

Nyní, když máte novou grafickou kartu správně vloženou a zajištěnou na svém místě, je třeba dokončit proces výměny grafické karty zasunutím postranního krytu počítačové skříně. Nakonec ke grafické kartě připojte kabel vedoucí k monitoru. Následně zapněte počítač.

Teď je ten správný čas na to postarat se o softwarovou stránku upgradu grafické karty.

Pokud je vaše nová grafická karta stejné značky jako vaše předchozí grafická karta, pak je to jednoduché. Jednoduše se přesuňte na internetové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si nejaktuálnější balíček ovladačů pro váš operační systém.

Nezapomeňte, že ovladače grafických karet jsou poměrně velké, okolo 500 MB, takže jejich stažení nějakou chvíli potrvá, samozřejmě v závislosti na rychlosti vašeho připojení k Internetu. Po stažení balíčku ovladačů ovladače nainstalujte, restartujte počítač a už se můžete těšit na plynulý obraz s vysokou hodnotou framerate, který vám vaše nová grafická karta bezpochyby poskytne.

Pokud přecházíte od jednoho výrobce grafické karty ke druhému (například od firmy Intel k firmě AMD, od firmy AMD k firmě Nvidia či obráceně), pak nejprve odinstalujte ovladač předchozí grafické karty a restartujte počítač ještě předtím, než začnete instalovat ovladač nové grafické karty. Pokud byste ovladač předchozí grafické kary neodinstalovali, pak se odstane do konfliktu s ovladačem nové grafické karty.

A je hotovo! Nebylo to až tak hrozné, že ne? Nyní, když máte v počítači novou grafickou kartu, můžete si její výkon a vůbec výkon celého upgradovaného počítače hned vyzkoušet na některé z nejnovějších her. Co třeba vyzkoušet některé zdarma dostupné hry, jako je třeba Fortnite, Hyper Scape, Dota 2, League of Legends nebo Warframe?