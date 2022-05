Jak s pomocí Microsoft Office překládat e-maily a dokumenty?

Věděli jste, že v programech Microsoft Outlook, Word a Excel si můžete přeložit text z jednoho jazyka do druhého? Poradíme vám, jak na to. Kromě toho také v textu zjistíte, že v programu Microsoft PowerPoint můžete převádět mluvenou řeč do podoby titulků v jiném jazyce, a to v reálném čase.