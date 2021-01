Jak poslat velký soubor? Některé služby dodají bezplatně i 40 GB dat

Princip u většiny služeb je víceméně stejný. Stručně řečeno nahrajete patřičný soubor před webové rozhraní dané služby, zadáte svůj e-mail a také e-mail adresáta. Služba po uložení celého souboru adresátovi pošle link na stažení. Je to jednoduché a rychlé.

Někomu bude stačit na zaslání rozměrnějších souborů jen mail. Například limit pro velikost souboru je třeba v případě Gmailu 25 MB a to není úplně málo. Co ale dělat, pokud potřebujete poslat soubory ve velikosti několika GB?

Uschovna.cz

Asi nejznámější českou službou, před kterou putují denně stovky GB, je Uschovna.cz. Provozovatelé postupně navyšují velikost balíku, který přes úschovnu můžete poslat. Nyní je to v bezplatné verzi až 30 GB.

Data zůstanou na službě uložena 14 dní a stáhnout si je můžete až 30 krát. Služba nabízí i prodloužení doby uložení, případně navýšení počtu stažení. Za obě dvě věci ale už zaplatíte. Ceník Uschovna.cz najdete zde.

Počítejte zároveň s tím, že se na stránce, přes níž půjde uložené soubory stáhnout, bude zobrazovat i reklama (třeba s Chuckem Norrisem).

Posilej.cz

Služba Posilej.cz se sama označuje za alternativu k Úschovně. A proto se její tvůrci rovnou chlubí tím, co nabízí lepšího.

V případě bezplatné verze je velikost zasílaného balíčku o 10 GB větší, je to tedy 40 GB. Data budou adresátovi na Posilej.cz k dispozici 21 dní a stáhnout je půjde až padesátkrát. Služba se chlubí také tím, že vše se obejde bez reklam.

Srovnání si můžete najít přímo na webu služby.

WeTransfer

Hodně využívaná je i původem nizozemská služba WeTransfer. Proklikat se až k podmínkám služby dá poněkud zabrat, ale pokud se tím promotáte, zjistíte, že u bezplatné verze jde posílat soubory o maximální velikost 2 GB. Odkaz na stažení expiruje už po sedmi dnech.

Detaily o WeTransfer najdete zde, na stránce je rovnou možnost si pořídit i placenou verzi, která je samozřejmě mnohem lepší. A jen drobné, byť nevýznamné doplnění – stránky nejsou přeložené do češtiny.

Transfernow

Stejně jako se Posilej.cz vymezuje proti Uschovna.cz, tak se služba Transfernow vymezuje proti WeTransfer. Na stránce, která je lokalizována do češtiny, najdete srovnání placených verzí obou služeb.

Co tedy Transfernow v bezplatné verzi nabízí? Poslání souboru až o velikosti 4 GB. Dostupnost souborů je 7 dní a lze je stahovat neomezeně. Detaily k Transfernow najdete zde.

Filemail

V případě norské služby Filemail je milé, že pokud zrovna neovládáte angličtinu, můžete si stránky přepnout alespoň do slovenštiny. Česká verze k dispozici není. Ale autoři zároveň uvádí, že pokud by někdo web chtěl do češtiny (i jiných jazyků) přeložit, dostane od nich bezplatně Bussines účet.

A jaká je nabídka Filemailu u bezplatné verze? Maximální velikost zasílaných dat je 5 GB a k dispozici zůstanou 7 dní, detaily i srovnání jednotlivých verzí najdete zde.

Ostatní služby

Služeb na zasílání velkých souborů je ale mnohem víc. Posledně zmiňovaná Filemail má na svém webu srovnání hned se sedmi dalšími službami. Tento článek si ale nedělá ambice, aby porovnal všechny dostupně možnosti.

V Česku občas také někdo používá třeba i Leteckasluzba.cz, ta ale nabízí poslání souborů jen do velikosti 161 MB. K dispozici je v češtině také třeba eDisk.cz nebo Ulozto.cz.

Pro poslání velkých souborů pochopitelně můžete využít i cloudová uložiště jako je Google Drive, OneDrive nebo iCloud. Ta jsou ale v případě bezplatných verzí poměrně dost omezena velikostí prostoru, kam může své soubory uložit a odkud je i sdílet.