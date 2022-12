Jak odstranit z internetového prohlížeče automaticky vyplňované údaje

Vlastně vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Jednoho dne jsem zjistil, že můj internetový prohlížeč zřejmě postupem času nashromáždil nejrůznější údaje pro automatické vyplňování. To by ani tak nevadilo – nejhorší je na tom to, že se ve valné většině jednalo o naprosto chybné údaje.





Obrovskou výhodou funkce automatického vyplňování je skutečnost, že díky ní můžete na internetu vyplňovat online formuláře doslova jedním klepnutím tlačítka myši. Bohužel ve stavu, v jakém tato funkce v mém internetovém prohlížeči byla, příliš často docházelo k tomu, že jsem se musel v automaticky vyplňovaných formulářích vracet a opravovat chyby, které tato funkce provedla. Konkrétně špatně se vyplňovala například telefonní čísla, protože se internetový prohlížeč snažil naprosto zbytečně přidat kód země. U osobních transakcí se zase vyplňovaly údaje o firmě. A u poštovní adresy jsem si vždy musel volit z několika formátů.

Ještě horší bylo, že automatické vyplňování někdy zaměnilo mou skutečnou e-mailovou adresu za e-mail maskovaný pomocí služby Abine Blur – a to stačilo tento maskovaný e-mail zadat jen jednou někdy předtím. Situace se stávala skutečně neúnosnou, takže jsem to nakonec vzdal. Jednoduše jsem se rozhodl, že je nejvyšší čas funkci automatického vyplňování vyresetovat a začít úplně znovu. Jinými slovy to znamenalo, že jsem se podíval do nastavení internetového prohlížeče, vymazal všechna data pro vyplňování formulářů a začal znovu.

Pokud vás někdy automatické vyplňování v internetových prohlížečích Chrome, Microsoft Edge, Firefox nebo jiných dostalo do podobného stavu šílenství jako mě, vřele doporučuji udělat totéž.