Jak odstranit účet na Twitteru? Nabízíme přehledný návod

Tak, a je to definitivní – už jste se rozhodli, že Twitter již používat nechcete. Je-li vaše rozhodnutí až tak radikální, že skutečně chcete se službou skoncovat definitivně, můžete si svůj účet na Twitteru smazat. Jen počítejte s tím, že to nebude hned, protože ještě předtím, než definitivně zmizí v takřka nekonečném digitálním světě, bude ještě nějakou tu chvíli existovat.





Vlastní odstranění účtu probíhá ve dvou fázích: Nejprve je účet deaktivován, což znamená, že je okamžitě stažen z webu. Pokud si ho skutečně vůbec nevšimnete, po 30 dnech se definitivně vymaže. Toto opatření dává uživatelům, kteří účet deaktivují omylem, popřípadě si jeho deaktivaci rozmyslí, ještě nějakou tu poslední šanci pro jeho případné obnovení, které je případně možné provést právě během tohoto časového období. V tomto případě pak mohou svůj účet aktivovat včetně všech dat, které se na něm nachází.

Možná vám to připadá zbytečně komplikované, ale vězte, že to jen tak vypadá. Pokud chcete účet skutečně odstranit, a to se vším všudy, stačí požádat o deaktivaci a už se nevracet. Samotná deaktivace trvá řádově několik minut, takže váš účet může zmizet doslova za chvíli.

Poznámka: Pokud byste si u účtu na Twitteru chtěli pouze změnit uživatelské jméno, nemusíte svůj účet hned mazat. Úplně postačí, když navštívíte nabídku pro nastavení Twitteru, kde svoje uživatelské jméno změníte v sekci Váš účet > Informace o účtu > Uživatelské jméno.

Nejprve si zálohujte data (nepovinný krok)

Pokud na odstranění účtu příliš nespěcháte, můžete si nejprve vytvořit kopii svých dat nacházejících se na Twitteru. Kdo ví – třeba patříte mezi ty uživatele, kteří si na svá data prostě potrpí – nebo třeba chcete jen mít nějakou tu památku na později. V Každém případě zálohováním získáte soubor ZIP s archivem všech vašich tweetů, informací o sledujících a další údaje. Návod najdete v našem textu Víte, jak si stáhnete z Twitteru svá data? Zabere o pár minut.

Jak deaktivovat účet Twitter

1. Nejprve se přihlaste ke svému účtu. V levém panelu pro navigaci klepněte na ikonku Více (jedná se o ikonku kolečka se třemi vodorovnými tečkami). Pokud vidíte pouze ikonu, pak vězte, že název položky se zobrazí poté, co na ni najedete kurzorem myši.

2. Nyní v sekci Nastavení a podpora klepněte na položku Nastavení a soukromí.

3. Následně vyberte položku Váš účet.

4. Nyní vyberte položku Deaktivovat váš účet.

5. Nakonec klepněte na odkaz Deaktivovat. Pokud skutečně chcete tuto deaktivaci provést, pak budete ještě muset zadat své heslo.

Nyní by měl být váš účet deaktivován. Ještě jednou pro připomenutí: Nyní máte 30 dní na to, abyste se poprali s případnými výčitkami svědomí. Pokud si deaktivaci do zmiňovaných 30 dní rozmyslíte, stačí, když se znovu ke svému účtu jednoduše pomocí stejných přihlašovacích údajů znovu přihlásíte a potvrdíte, že chcete účet znovu aktivovat. Pokud účet tímto způsobem znovu obnovíte, počítejte s tím, že může nějakou chvíli trvat, než se všechna vaše data (tweety, lajky atd.) znovu úplně obnoví.

V této souvislosti je také důležité si uvědomit, že po zrušení účtu na Twitteru mohou být nyní již uvolněná uživatelská jména znovu k dispozici, takže kdokoliv jiný může vaše uživatelské jméno zcela bez problémů převzít a nakládat s ním dle svého uvážení. Něco obdobného platí i pro vaši e-mailovou adresu. Po uplynutí 30 dní bude možné použít vaši uvolněnou e-mailovou adresu pro svázání s jiným účtem – to třeba pro případ, že byste se někdy ve vzdálené budoucnosti chtěli ke službě Twitter vrátit.