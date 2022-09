Jak nastavit větráčky ve vašem počítači tak, aby chladily na maximum

Přehřátý hardware se rovná nešťastný hardware: vzhledem k teplotám, které letos v létě po celém světě atakují nová maxima, se dostává do popředí zájmu všech počítačových nadšenců i taková věc, jakou je správné umístění větráčků v počítači. Efektivita práce vašich drahocenných komponent totiž velmi významně záleží i na tom, jak efektivně je dokážete chladit.





V tomto článku vám vysvětlíme, jak nakonfigurovat větráčky tak, abyste u počítače dosáhli co možná nejlepšího chladicího výkonu – předpokládáme, že jste nestáli několik dní ve frontě na novou a poměrně drahou grafickou kartu jen proto, abyste ji provozovali při menším výkonu, než na který je stavěná jen kvůli tomu, že se vám bude přehřívat. (Pro zajímavost: ohled na množství vyzařovaného tepla je třeba brát i u kapesního herního počítače Steam Deck od firmy Valve, i když s jeho interními větráčky bohužel nemůžete hýbat).

Co se týče nastavení různých větráčků počítače, používá se v této oblasti několik důležitých pojmů, které byste rozhodně měli znát. Pojďme se jimi zabývat jeden po druhém. Věříme, že všechny potřebné znalosti budou proudit do vaší paměti stejně rychle jako vzduch v dobře nakonfigurované počítačové sestavě.

Směr proudění vzduchu

Ale pojďme začít pěkně od začátku. V první řadě jde o vlastní nasměrování větráčků, protože právě nasměrování rozhoduje o tom, zda budou větráčky nasávat chladný vzduch, nebo naopak odvádět horký vzduch z počítače. U některých větráčků najdete značku šipky označující správný směr proudění. Pokud žádnou takovou šipku na větráčku nenajdete, platí pravidlo, že vzduch bude téměř vždy proudit zepředu, kde se obvykle nachází nálepka s logem firmy vyrábějící větráček. Vzduch pak bude odcházet ze zadní strany, kde se často nachází technické informace týkající se větráčku.

Samozřejmě záleží i na typu větráčku, i když mnohem méně než na jeho správné konfiguraci. Obecně platí, že větráčky s vyšším statickým tlakem se nasazují tam, kde je třeba, aby vzduch procházel přes chladiče používající vodní chlazení. Větráčky s vysokým průtokem vzduchu se skvěle hodí jako větráčky pro nasávání vzduchu nebo naopak jako větráčky po odvod vzduchu umístěné přímo na počítačové skříni, protože dokáží přesouvat velké množství vzduchu.

Přetlak vs. podtlak

Když větráčky nasávají více vzduchu, než kolik ho vytlačují z počítačové skříně, vzniká přetlak. Naopak podtlak vytahuje vzduch z počítačové skříně ven. Pro dosažení optimálního chladicího výkonu ve standardním systému je třeba, aby v něm byl alespoň mírný přetlak. (Díky tomu se do počítače dostává více prachu, což se dá zmírnit prachovými filtry nebo častějším čištěním.)

Ptáte se, jak dosáhnout přetlaku? Je to jednoduché: Stačí mít více větráčků přivádějících vzduch než větráčků, které vzduch odvádí. Pokud máte stejný počet větráčků přivádějících i odvádějících vzduch, pak stačí větráčky přivádějící vzduch spustit o něco rychleji než větráčky, které vzduch odvádí. A když už jsme u toho…

Větráčky přivádějící a odvádějící vzduch

Určení místa pro přívod a odvod vzduchu je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem pro správné umístění větráčků. Myšlenka je přitom docela jednoduchá: Čerstvý chladný vzduch má proudit dovnitř, horký vzduch pak ven. Obecně platí, že v počítači chcete mít jak větráčky pro přívod vzduchu, tak větráčky jeho odvod. (Samozřejmě se mohou vyskytnout výjimky, například u malých sestav).

Příklad A: Vezměme si oblíbenou počítačovou skříň Lian Li O11 Dynamic. Při pevné konfiguraci větráčků by byly větráčky pro přívod vzduchu dole a větráčky pro odvod vzduchu nahoře (viz obrázek výše). Do počítačové skříně tak bude vstupovat čerstvý vzduch, který bude chladit vaše komponenty. Horký vzduch vytvářený hardwarem v počítačové skříni pak bude stoupat nahoru a následně odcházet horními větráčky pro odvod vzduchu.

Příklad B používá takovou tradičnější počítačovou skříň Be Quiet Silent Base 802. Při optimální konfiguraci větráčků by se větráčky pro přívod vzduchu nacházely na přední straně skříně. Současně bude vhodné do počítačové skříně přidat horní větráčky pro odvod vzduchu. A pokud bychom chtěli dosáhnout optimální konfigurace, pak ještě doplníme větráček pro odvod vzduchu na zadní stěnu počítačové skříně.

Při této konfiguraci bude zajištěn vstup chladného vzduchu zepředu, zatímco horký vzduch z jednotky CPU a GPU bude odváděn na horní a zadní straně počítačové skříně.

U standardního stolního počítače je vhodné mít alespoň jeden větráček pro přívod vzduchu a jeden větráček pro jeho odvod. Některé levnější skříně obsahují pouze jeden větráček pro přívod vzduchu v přední části počítače, popřípadě pouze jeden větráček pro odvod v zadní části počítačové skříně. V tomto případě se určitě nevyplatí šetřit a pustit nějakou tu korunu, abyste měli v počítačové skříni oba.

Nasávání a odvod vzduchu u kapalinového chlazení

Větráčky umístěné v přední části kapalinového chladiče budou hnát proud vzduchu směrem zepředu dozadu, tj. budou „tlačit“ vzduch do počítačové skříně. Pokud větráčky otočíte a umístíte je za chladič, budou nyní „tahat“ vzduch přes kapalinový chladič dovnitř (viz obrázek výše).

Které nastavení je optimální? Většina testů ukazuje, že rozdíl mezi oběma řešeními je zanedbatelný, nicméně obecně se spíše přikláníme k řešení, které vzduch do počítačové skříně vhání. Tento způsob se osvědčil u většiny počítačových skříní a zajistí tak optimální výkon celého počítače.

Proudění vzduchu ve skříni a váš procesor

Kapalinové chlazení AIO (All-In-One): Pokud chladíte jednotku kapalinovým chladičem AIO, pak se jako nejlepší umístění osvědčuje přední nebo horní část počítačové skříně. Dobře fungují obě varianty. Pokud potřebujete vyššího výkonu chlazení dosáhnout přímo u GPU, pak umístěte chlazení jednotky CPU AIO na horní část skříně tak, aby odváděl horký vzduch z počítačové skříně ven. Tímto způsobem dosáhnete toho, že jednotka CPU bude o něco teplejší, ale zato GPU zůstane chladnější.

Chlazení vzduchem u počítačových skříní typu Tower

Optimální umístění klasického vzduchového chladiče je takové, kdy na chladiči umístěn větráček, který tlačí vzduch směrem k zadní části počítačové skříně. Ve výše uvedeném příkladu bude odvádět horký vzduch směrem nahoru také i otevřený kryt GPU – jedná se o konfiguraci typickou pro herní sestavu. Při použití vzduchového chladiče dojde k mírnému zvýšení teploty jednotky CPU, nicméně množství tepla lze snížit optimálním prouděním vzduchu větráčkem.

Jak je to s vaší jednotkou GPU?

Standardní GPU s otevřeným krytem uvolňují do počítačové skříně hodně horkého vzduchu – dokonce více než kolik uvolňuje jednotka CPU (to platí v případě, pokud se jedná o výkonnou grafickou kartu). Otázkou je, co můžete udělat pro maximalizaci chlazení a proudění vzduchu v tomto případě?

Pokud to vaše skříň umožňuje, dejte na dno větráčky odvádějící vzduch směrem nahoru ke grafickému procesoru. Tím se chladný vzduch dostane přímo k nasávacím větráčkům na samotném GPU. V opačném případě je potřeba mít v počítačové skříni přední nasávací větráček navázaný na horní nebo zadní větráčky odvádějící vzduch, jak jsme o tom ostatně psali výše. Ještě jednou pro zopakování: Vždy musíte mít v počítačové skříni alespoň jeden větráček pro nasávání a jeden pro odvod vzduchu. U herních počítačových sestav to pak platí dvojnásob!

Křivky závislosti teploty na otáčkách větráčku a výběr skříně

Na závěr je třeba ještě zmínit dva významné faktory, které rovněž ovlivňují účinnost chlazení komponent uvnitř počítačové skříně. Tím prvním faktorem je výběr té správné počítačové skříně – vhodná počítačová skříň totiž může velmi výrazně přispět optimálnímu proudění vzduchu větráčky. Zde platí následující obecná pravidla, která pokud dodržíte, neměli byste mít s chlazením žádný výraznější problém:

Použijte počítačovou skříň, která má na přední stěně drobné otvory, čímž vypadá podobně, jako kdyby se jednalo o síť. Tyto počítačové skříně budou mít logicky mnohem lepší proudění vzduchu než počítačové skříně s uzavřenými nebo skleněnými předními panely. Mezi takové vhodné počítačové skříně patří například počítačové skříně řady Fractal Design Meshify nebo již zmíněná skříň Be Quiet Silent Base 802 .

Fractal Design Meshify Be Quiet Silent Base 802 Pokud máte v počítačové skříni nějaký velmi výkonný hardware, který má tendenci se přehřívat, pak si určitě pořiďte si dostatečně velkou počítačovou skříň, aby se do ní vešly potřebné větráčky. Pokud chcete zůstat u menší počítačové skříně, pak zvažte nasazení kapalinového chlazení, které dosahuje daleko vyšší účinnosti při chlazení.

Druhým faktorem, který dokáže významně ovlivnit účinnost chlazení uvnitř počítačové skříně, je možnost regulace větráčků regulátorem, pomocí níž je možné najít nejlepší poměr hluku a výkonu. Většina základních desek střední a vyšší třídy již takový software pro ovládání větráčků obsahuje, a to buď v systému BIOS, nebo v podobě aplikace pro operační systém Windows. Příkladem takové aplikace je například Asus Ai Suite 3. V ní můžete nastavit teploty jednotky CPU i počítačové skříně na základě skutečných teplot, což vám pomůže zajistit, že váš počítač bude tichý a přitom dostatečně výkonný. Současně není problém, aby v případě potřeby větráčky zvýšily výkon, aby nedošlo k přehřátí hardwaru v počítači.

Pokud chcete mít nad možností regulace činnosti větráčků ještě větší kontrolu, pak vězte, že existují také hardwarové ovladače od firem Aquacomputer, Corsair a EKWB, které dokáží regulaci činnosti větráčků vyladit na maximum. U těchto pokročilejších jednotek můžete také vycházet z otáček větráčků umístěných na GPU nebo použít tepelné senzory. Nicméně platí, že pro většinu uživatelů je regulace na této úrovni příliš náročná.

A to je vše: Nyní víte vše, co se týče optimálního umístění větráčků, kterým dosáhnete maximálního chladicího výkonu. Na závěr nám nezbývá nic jiného než popřát, aby byla teplota ve vaší počítačové skříni co nejnižší!

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com