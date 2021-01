Předcházející díl

Asi všichni známe takové ty webové zombíky – uživatele, které, když běžně potkáte třeba na ulici, tak vypadají úplně normálně – ale běda, když je posadíte před webovou kameru, aby se zúčastnili videokonference, protože tam vypadají jako strašidla. Takových uživatelů ovšem rapidně přibývá s tím, jak lidé obecně stále častěji pracují z domova nebo obecně vzdáleně. Často sami ani netuší, jak odstrašujícím dojmem působí před webovou kamerou na ostatní.

Základem úspěchu je vhodné oblečení – pokračování

Na horní část těla si neoblékejte žádné oblečení s proužky ani kostičkami, protože ty se na kameře rozmazávají a deformují. A samozřejmě se vyhýbejte i oblečení, které vaše tělo příliš odhaluje – to zase radí Reuben Yonatan, výkonný ředitel a hlavní redaktor webu GetVoIP zaměřeného na recenze poskytovatelů VoIP (voice-over-IP). Pokud si na sebe vezmete oděv bez ramínek, může to (třeba i mylně) vyvolat dojem, že máte horní část těla holou. A domnívám se, že to asi nebude to, co byste chtěli, aby si váš nadřízený myslel.

Pečlivě zvažte i doplňky, konkrétně důkladně přemýšlejte nad šperky a oděvními doplňky. Pokud se v nich příliš odráží světlo, pokud příliš cinkají nebo se třpytí, pak toto všechno může na osobu, se kterou mluvíte, působit velmi rušivě, říká Reuben Yonatan.

Většina expertů se shoduje na tom, že vlasy i make-up by měly být upraveny stejně, jako byste si je upravovali do práce v kanceláři, možná spíš více a pečlivěji. Kamera jako taková má tendenci zobrazovat lidi spíše vybledle, takže je třeba použít více červeně nebo make-upu než obvykle, říká Sutton Fell. Reuben Yonatan dodává, že i muži by se neměli stydět použít trochu pudru – to platí hlavně pro ty, kteří mají méně vlasů a pleš, která pak tvoří na hlavě lesknoucí se místa.

Na druhou stranu je pravda, že pokud nanesete na obličej make-upu příliš, může to působit rušivěji, než když si ho nanesete málo – nezapomeňte tedy zkontrolovat na monitoru svůj vzhled ještě předtím, že takříkajíc půjdete do akce. Nakonfigurujte si svoje vybavení a znovu ještě před zahájením videohovoru zkontrolujte svoji vizáž a případně se upravte.

