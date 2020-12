Předcházející díl

Zajímá vás, jestli jdou ve Windows 10 nějakým způsobem zablokovat aktualizace? Tuto otázku si kladou všichni, kdo chtějí zabránit operačnímu systému Windows 10 v instalaci kriticky důležité aktualizace během prezentace nebo třeba ti, co si přejí odložit aktualizaci Windows 10, protože se obávají ztráty dat. Nicméně pořád platí, že nikdy byste neměli blokovat instalaci všech aktualizací Windows 10. proces instalace aktualizací však můžete spravovat.

Windows 10 Pro umožňuje pozastavení aktualizací – pokračování

Stejně jako v edici Windows 10 Home můžete pozastavit všechny aktualizace až o 35 dní. Bývalo však možné pozastavit instalace aktualizací funkcí až o 365 dní, a to přes nabídku Windows Update v okně Nastavení Windows 10. To ale již možné není.

Aktualizace funkcí ovšem můžete stále pozastavit až na 365 dní, ale jako uživatelé Windows 10 Pro nyní musíte použít nabídku Zásady skupiny, což je ovládací prvek určený pro správce systémů. Tato změna patřila mezi novinky aktualizace Windows 10 May 2020 Update (version 2004), viz tento dokument podpory Windows. Jedná se sice o dokument, který se týká Windows Update for Business, nicméně zasahuje i uživatele verze Pro.

Firma Microsoft popisuje změnu následovně: „Loni firma Microsoft změnila zásady instalace aktualizací pro Windows 10 tak, aby se týkaly pouze koncových zařízení, která používají verzi aktualizace funkcí s blížícím se koncem platnosti. Výsledkem je, že řada zařízení se aktualizuje pouze jednou ročně. Aby z této změny zásad instalace mohla maximálně vytěžit všechna zařízení a také proto, aby se zabránilo zbytečným zmatkům, se z možnosti Upřesnit nastavení sekce Windows Update odstranila možnost pozastavení, a to počínaje Windows 10 ve verzi 2004.“

Pokud si chcete pokračovat s využíváním odložení, musíte použít možnosti Zásad skupiny. Tyto možnosti jsou ale k dispozici pouze ve Windows 10 Pro. Zásady skupiny nejsnáze vyvoláte tak, že do políčka pro vyhledávání zadáte buď příkaz gpedit.msc nebo řetězec zásady skupiny. Odtud pak pokračujte přes následující nabídky: Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Windows Update > Windows Update for Business > Vybrat, když se zobrazí náhled sestavení a aktualizace funkcí nebo Vybrat, když se zobrazí aktualizace kvality.

Nevýhodou všech těchto postupů je skutečnost, že Windows 10 je neustále se vyvíjející platforma, do níž firma Microsoft příležitostně přidává, odebírá nebo upravuje chování nejrůznějších funkcí. Je tedy možné, že některé funkce budou z tohoto operačního systému v tichosti odebrány. Naštěstí to vypadá, že firma Microsoft přebrala některé běžné prvky správy aktualizací Windows 10 Home a průběžně je aplikuje do Windows 10 Pro.