Předcházející díl

Zajímá vás, jestli jdou ve Windows 10 nějakým způsobem zablokovat aktualizace? Tuto otázku si kladou všichni, kdo chtějí zabránit operačnímu systému Windows 10 v instalaci kriticky důležité aktualizace během prezentace nebo třeba ti, co si přejí odložit aktualizaci Windows 10, protože se obávají ztráty dat. Nicméně pořád platí, že nikdy byste neměli blokovat instalaci všech aktualizací Windows 10. proces instalace aktualizací však můžete spravovat.

Windows 10 Pro umožňuje pozastavení aktualizací

Veškerá výše popisovaná nastavení a možnosti jsou k dispozici i v operačním systému Windows 10 Pro. Tato edice však nabízí ještě i další možnosti, které vám aktuálně dovolují vybrat si to, které aktualizace se mohou instalovat. Pokud vlastníte počítač s operačním systémem Windows 10 Home, pak můžete provést upgrade z edice Windows 10 Home na edici Windows 10 Pro přímo z obchodu Microsoft Store, popřípadě můžete použít na počítači s Windows 10 Home přímo tento odkaz na Microsoft Store. Pokud vlastníte nějakou volnou licenci přímo na Windows 10 Pro, můžete ji samozřejmě použít také.

Firma Microsoft postupem času provedla prostřednictvím aktualizací funkcí během roku 2019 několik změn, v nichž se pokusila o zjednodušení prostředí pro uživatele edice Pro tak, aby bylo srovnatelné s prostředím pro uživatele edice Home. (pokud používáte operační systém Windows v edici Enterprise nebo Education, pak můžete mít poněkud odlišné zkušenosti – jde o to, že váš počítač může být spravován oddělením IT vaší firmy, popřípadě nějakým jiným správce, který použil na vašem počítači nějaké konkrétní zásady).

Pro počítače s operačním systémem Windows 10 Pro například bylo možné nastavit umístit buď do kanálu Semi-Annual Channel (Targeted), nebo do kanálu Semi-Annual Channel. Tyto možnosti jsou k dispozici i nadále, ale pouze správcům v oddělení IT vaší firmy.

Co se týče správy přírůstkových aktualizací, nabízí Windows 10 Pro v podstatě to samé, co Windows 10 Home a k tomu ještě další možnosti správy aktualizací funkcí Windows 10. V současnosti je hlavním důvodem pro upgrade na Windows 10 Pro, alespoň co se týče aktualizací, možnost pozastavit aktualizace funkcí Windows 10 až o 365 dnů. Mechanismus, jak toto pozastavení udělat, se však nyní změnil.

Pokračování