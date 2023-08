Bolí vás u práci s počítačem záda? Mohl by vám pomoci jednoduchý doplněk stolu

Během své profesní kariéry jsem se mimo jiné dosti věnoval i problematice ergonomie svého pracovního prostředí, v tomto případě konkrétně zejména pracovního stolu (skutečně není dobrý nápad pracovat ve svém prvním zaměstnání 14 hodin denně). Vyzkoušel jsem toho docela dost, ať se jednalo o nejrůznější klávesnice, myši nebo i pracovní židle.





Vždy jsem však jednu komponentu svých ergonomických sestav považoval za naprostou samozřejmou: tím byla byť jednoduchá, ale musela tam být – deska na klávesnici. Vzhledem k tomu, že jsem ji měl v kanceláři, měl jsem vždy myš a klávesnici ve správné výšce tak, abych měl volná ramena a abych měl lokty ohnuté ve správném úhlu.

Když udeřila pandemie, svého kancelářského stolu jsem se vzdal, a to včetně desky na klávesnici, která se tam nacházela, a začal jsem vymýšlet (často nepohodlné) alternativy. (Co takhle klávesnice na klíně? Nakonec proč ne, vždyť je přece dost blízko). Nějakou chvíli jsem s klávesnicí na klíně skutečně pracoval, ale nakonec jsem ji začal nechávat na stole (přece jen je trochu zvláštní balancovat se skládací klávesnicí na stehnech), a navíc byla pro mé potřeby ve špatné výšce. A po čase mě začala občas bolet ramena.

Nakonec jsem se s touto klávesnicí sžil. Vzhledem k tomu, že jsem nechtěl do stolu vrtat žádné otvory, takže speciální deska na klávesnici nepřipadala v úvahu. Samozřejmě jsem věděl, že existují desky na klávesnici, u nichž není třeba do pracovního stolu nijak vrtat, ale moje vědomosti v této oblasti nebyly nijak rozsáhlé. Co si vzpomínám, nebyly tyto deky nijak robustní, nedaly se zasunout pod stůl, byly v ošklivých hnědých barvách dřeva, a co je nejhorší, měly malou vůli. Tyto levné desky určené pro standardní klávesnice a myši, totiž neměly mezi spodní částí stolu a podnosem dostatek místa, takže se mezi desku pro klávesnici a pracovní desku moje skládací klávesnice Goldtouch jednoduše nevešla.

Tím se ukazuje, že byste neměli své vzpomínky na roky 2000 – 2010 nijak násilně aplikovat na současnost, což platí zejména pro otázku dostupnosti užitečných zámořských produktů na Amazonu.

V současnosti se dá na trhu sehnat celá řada užitečných desek na klávesnici , které se instalují tak, že není do pracovního stolu nijak vrtat a přitom se jedná o výrobky cenově dostupné. Měli jste všichni vidět můj obličej, když jsem tuto skutečnost dozvěděl poté, co jsem si konečně pořídil pracovní stůl kompatibilní se standardní deskou na klávesnici, kterou bylo třeba ke stolu připevnit právě vrtáním a když jsem najednou narazil na všechny pracovní desky připevnitelné bez vrtání – jednoduše tak, že jsem do vyhledávacího políčka na webu Amazonu zadal řetězec „keyboard tray“. (Možná se mi dokonce z úst linuly hlasité a šťavnaté nadávky).

K mému překvapení se tyto desky snadno připevňují pomocí svorek. Některé z těchto svorek jsou poměrně velké a robustní a umožňují nastavit velikost posuvu, otočení nebo výšky. Jediným nedostatkem těchto desek na klávesnice bez nutnosti bez vrtání do pracovního stolu je nedostatek výrobků vyšší třídy s možností zvedání nebo poklesu desky, jak je tomu často u výrobků, které vyžadují vrtání do pracovního stolu. A co se týče vzhledu, pak se v tomto směru také nemáte čeho obávat – snadno najdete desky v provedení černém i bílém (takže sbohem polovino 90. let – sbohem navždy).

Stačí si jen prohlédnout všechny možnosti, které ta která deska na klávesnici bez nutnosti vrtání o pracovního stolu nabízí. (Když zadáte do políčka pro vyhledávání zboží přesný výraz, objeví se takových desek na klávesnice ještě více). Jsou tam dokonce i takové, které se dají použít i pro rohové stoly! Autor: PCWorld.com

Možností bylo tolik a byly natolik výhodné, protože jejich cena se pohybovala od 50 USD do 70 USD, že jsem nakonec koupil raději desku na klávesnici, u níž není nutné vrtat do pracovního stolu, než abych kupoval klasickou desku na klávesnici. Výhody byly zřejmé: nemusel jsem se obávat (ne)přesnosti při vrtání otvorů, dále pokud bych někdy změnil umístění monitoru nebo vyměnil pracovní stůl, není problém desku na klávesnici přemístit. Navíc jsem získal potřebné místo pro svoji ergonomickou klávesnici, a to aniž bych musel utratit 100 USD nebo dokonce ještě více za desku na klávesnici, u níž je nutné vrtat do pracovního stolu.

Nakonec jsem si tak koupil výrobek od japonského výrobce v ceně 70 USD. Jedná se o desku na klávesnici, která obsahuje pouze jednu svorku, která umožňuje otáčení o 360 stupňů. Na rozdíl od jiných desek na klávesnici, u nichž se používají dvě svorky, které se vysouvají, je tato deska na klávesnici umístěna před samotnou pracovní plochou pracovního stolu, takže mám jistotu, že nebudu mít žádné problémy ani s hloubkou, ani s výškou skládací klávesnice a rolovací myši. Když desku na klávesnici nepotřebuji, jednoduše ji otočím a tím ji schovám pod pracovní stůl. A problémy s bolestí ramen, které mě trápily během pandemie, se uklidnily a většinou již vymizely.

Pokud tedy sedíte u pracovního stolu tak často jako já a trpíte nějakými zdravotními problémy vyplývajícími z chybné ergonomie, pak věřím, že vám stejně jako mně může taková deska na klávesnici pomoci a výrazně zvýšit pohodlí při práci. Jedná se o řešení, které je relativně nenáročné, snadno a rychle se instaluje, takže budete mít dostatek času na to, abyste případně popřemýšleli, jak by se dalo vylepšit vaše domácí prostředí tak, abyste mohli co možná nejlépe pracovat z domova.