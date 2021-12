Jak je ve skutečnosti velké Rusko? Speciální web vám to ukáže

Velikost státu s problematikou, kterou na PCWorldu probíráme, příliš společného nemá. Přesto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat, protože tento článek je především o specializované stránce, která vám jednoduše vysvětlí, že není vše tak, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Nejprve ale malé vysvětlení. Musíme se kvůli němu vrátit až do poloviny 16. století k tehdy žijícímu vlámskému kartografovi a matematikovi německého původu Gerhardu Mercatorovi. Právě po něm je pojmenováno Mercatorovo zobrazení (Mercator projection), které se používá pro vykreslování poměrů v mapách. Pokud byste chtěli vědět o něm víc, můžete si přečíst třeba tuto studii v angličtině.

Velmi zjednodušeně (ale skutečně velmi zjednodušeně) řečeno se na mapách s použitím tohoto zobrazení mění proporce jednotlivých území podle toho, jak jsou daleko od rovníku. Státy a oblasti, které jsou více vzdálené, jsou tak na mapách výrazně větší než ve skutečnosti.

Wikipedie k Mercatorovu zobrazení uvádí: „Jeho použití pro mapy světa je kritizováno jako silně zkreslující a opticky zvyšující význam oblastí v mírném pásmu (většina vyspělého světa) na úkor oblastí tropických. Na druhou stranu, právě pro tyto vlastnosti si ho oblíbila sovětská (i protisovětská) propaganda, neboť Sovětský svaz či Rusko v tomto zobrazení vypadá relativně ještě mnohem větší (a tedy mocnější a hrozivější) než ve skutečnosti.“

Takže, jak to ve skutečnosti je? Právě to vám umožní snadno a rychle zjistit stránka The true size. Na webu si můžete vybrat jakýkoliv stát a jednoduchým přetažením zjistit, jaký je jeho skutečný poměr k ostatním státům, které leží u rovníku. Patrné je to právě na Rusku nebo Kanadě. Ostatně… zkuste si to sami.

Z dat na stránce The true size vytvořil zajímavou animaci vědec Neil Kaye.

Jen dodáváme, že stránka funguje už několik roků, přesto o ní mnozí neví a právě proto jsme se rozhodli na ní poukázat.