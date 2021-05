Jak funguje funkce Najít moje zařízení ve Windows

Funkce Najít moje zařízení se objevila před šesti lety, a to v podobě služby pro vyhledání ztraceného zařízení a od té doby se změnila jen málo. Faktem je, že tato funkce dávala mnohem větší smysl tehdy, když Microsoft skutečně prodával zařízení, která by mohla být případně ztracena – tj. například mobilní telefony s operačním systémem Windows. Možná si nyní myslíte, že s ukončením vývoje Windows 10 Mobile Microsoftem už význam funkce pro vyhledávání zařízení výrazně poklesl. Ovšem to se mýlíte – čas totiž prokázal pravý opak.

Funkce Najít moje zařízení (Find My Device) od Microsoftu je mnohem víc než jen jednoduchý lokátor zařízení. Je to stejné, jako kdybyste o autu řekli, že to není nic jiného než věc, která má čtyři kola a volant. Jedná se o online službu, která sama o sobě funguje jako velmi schopný správce počítačů a je v tomto ohledu velmi pravděpodobně efektivnější než samotný operační systém Windows.

Zapnutí funkce Najít moje zařízení

Jen pro připomenutí – funkce Najít moje zařízení je služba společnosti Microsoft. Pokud jste na svém počítači přihlášeni pomocí účtu Microsoft, je třeba nejprve povolit u funkce Najít moje zařízení funkce pro správu.

Konkrétně je třeba přihlásit váš počítač do funkce Najít moje zařízení do komponenty pro umístění. (Firma Microsoft v zájmu ochrany vašeho soukromí toto provede za vás). Vy pouze musíte spustit ve Windows 10 aplikaci Nastavení a zde přejít do nabídky Aktualizace a zabezpečení > Najít moje zařízení.

Co vůbec funkce Najít moje zařízení dokáže?

Funkce Najít moje zařízení a internetová stránka Zařízení, na niž se dostanete po přihlášení pomocí vašeho účtu Microsoft, jsou vlastně jedno a totéž. Zmiňovaná internetová stránka má následující adresu URL: account.microsoft.com/devices a velmi vám doporučujeme, abyste si ji uložili mezi oblíbené položky, protože právě tato internetová stránka je vaší domovskou stránkou pro správu všech vašich počítačů. Jak již bylo uvedeno výše, budete se muset na této internetové stránce přihlásit pomocí svého účtu Microsoft (pokud jste to samozřejmě už neudělali).

Po přihlášení se zobrazí seznam zařízení s operačním systémem Windows připojených k vašemu účtu. Může se zde nacházet jedno zařízení, anebo také klidně několik. Pokud chcete skutečně důkladně pochopit, co funkce Najít moje zařízení nabízí, je třeba tuto internetovou stránku důkladně prozkoumat.

1. Správa vašich počítačů používaných v rámci rodiny

Když se podíváte do levého horního rohu, uvidíte zde výraz Zařízení. Pod ním se pak nachází drobná rozevírací nabídka, ve které můžete vybírat zařízení, které právě chcete zobrazovat. Ve výchozím nastavení se zde pravděpodobně bude nacházet výraz Všechny, nicméně jsou zde samozřejmě i další možnosti, například možnost zobrazit všechna moje zařízení, popř. pouze zařízení konkrétních členů rodiny (to v případě, že používáte funkce rodiny, třeba pro správu času stráveného u obrazovky. Pokud tedy například máte dceru, která se jmenuje Marie, je možné zobrazit třeba jen její počítač.

Jinak za zmínku stojí i záložka Přehled, která se nachází pod výrazem Zařízení, která vám zobrazí všechna ostatní zařízení, která máte aktuálně zaregistrována.

2. Vyhledání vašeho zařízení

Vedle již zmiňované záložky Přehled se nachází záložka Najít moje zařízení. Převážná většina počítačů nemá integrován žádný přijímač signálu GPS, ale rozhodně mají možnost připojení k bezdrátové síti standardu Wi-Fi. Právě díky bezdrátovému připojení Wi-Fi je tedy možné zjistit polohu a výsledkem tohoto zjišťování polohy je malá mapa, obsahující seznam všech zařízení, která vlastníte. Na mapě se zobrazí všechna zařízení, která mají povolenu funkci Najít moje zařízení a funkci zjišťování polohy.

3. Vyhledání vašeho pera

Sami jsme to sice ještě nezkoušeli, ale firma Microsoft dokáže sledovat dokonce i vaše pero – ano, i to. Pokud máte k počítači připojeno pero, funkce Najít moje zařízení vám dokáže říci, kdy a kde jste jej pro práci na saném počítači naposledy použili, a to díky připojení přes Bluetooth.

4. Kontrola záruční doby a řešení problémů

Používání funkce Najít moje zařízení má jednu naprosto nepopiratelnou výhodu – jakou, to zjistíte po klepnutí na ikonku jednotlivých zařízení. Zobrazí se vám totiž skvěle navržený a velmi podrobný přehled všeho, co se uvnitř každého zařízení nachází, jaké problémy by toto zařízení případně mohlo aktuálně mít a co je třeba udělat pro vyřešení těchto potíží.

Ve výchozím nastavení se po klepnutí na ikonku příslušného zařízení zobrazí obsah záložky Informace a podpora. Pokud máte dané zařízení registrováno u firmy Microsoft, můžete zde jedním klepnutím současně zkontrolovat i stav záruky. Pokud budete chtít, můžete na popisované záložce případně pomocí sériového čísla toto zařízení přidat do databáze firmy Microsoft a zaregistrovat je pro případné uplatnění záruky.

Hned vedle informací týkajících se záruky se nachází položka Získat pomoc online. Vzhledem k tomu, že firma Microsoft s kamennými prodejnami v podstatě skončila, máte zde příležitost popovídat si s virtuálním agentem firmy Microsoft. Tento virtuální agent je jakýmsi pomocníkem, který vám pomůže vyřešit problémy s vaším zařízením. Máme ověřeno, že se tato možnost nachází jak u značkových počítačů firmy Microsoft, tak u zařízení třetích stran.

5. Získání přehledu o stavu zařízení

V horní části stránky Najít moje zařízení se nachází prostý přehled se základními informacemi o zařízení, jako je verze operačního systému Windows, informace o typu procesoru, operační paměti, procesoru grafické karty a další údaje včetně sériového čísla. Tyto informace pravděpodobně oceníte, i když pravdou je, že na internetové stránce jako takové je stále co vylepšovat. Vedle záložky Informace a podpora se nachází záložka Zabezpečení a ochrana. V dolní části této stránky dokonce najdete i informace o množství volného místa na diskových jednotkách a současně také údaj o tom, zda je na discích povolena funkce BitLocker. Pokud si váš potomek začne stěžovat na to, že je jeho počítač příliš pomalý, pak mu můžete tuto stránku ukázat a poradit mu, aby si vyčistil počítač a smazal nepotřebné soubory.

Jinak zde se přesně ukazuje, o čem vlastně tato internetová stránka Najít moje zařízení v první řadě je: ano, v první řadě má být o tom, aby prověřila nastavení zabezpečení počítače – zda je zapnuta antivirová ochrana a zda je aktuální, zda je spuštěna brána Windows Firewall atd. A samozřejmě kontroluje, zda je spuštěna služba Windows Update, aby bylo zařízení udržování v aktuálním stavu.

6. Vzdálená instalace aplikací

Tato funkce není až tak známá, takže si její nalezení a použití zaslouží podrobnější popis: Klepněte na rozevírací nabídku Spravovat, která se nachází pod názvem zařízení , a zde vyberte položku Získat aplikace. Za okamžik se ocitnete na stránkách obchodu Microsoft Store, kde můžete vyhledat aplikaci, kterou chcete do počítače instalovat – například Hulu. Stránka aplikace vám poskytne možnost aplikaci získat a otevřít, a uvede vás na stránku, kde si můžete vybrat ze zařízení, která spravujete nebo která jste nedávno použili. Odtud byste měli mít možnost aplikaci vzdáleně nainstalovat.

7. Zobrazení vašeho mobilního telefonu svázaného s účtem Microsoft

Pokud máte se svým účtem Microsoft svázán svůj mobilní telefon s operačním systémem Android, který používáte například ve spojení s aplikací Váš telefon (nebo prostě jako zařízení pro vícefaktorové ověřování pro operační systém Windows nebo v jiných aplikacích), pak se vám tento mobilní telefon zobrazí na obrazovce se zařízeními také.

Na rozdíl od počítačů zde mnoho zajímavých informací nenaleznete – v podstatě se vám zde zobrazí pouze název mobilního telefonu. Nemůžete ani sledovat jeho polohu – i když na druhou stranu to moc nevadí, protože polohu mobilního telefonu můžete zjistit pomocí funkce pro nalezení zařízení od firmy Google, která je standardní součástí operačního systému Android. Nic ale není ztraceno, protože není vyloučeno, že firma Microsoft v budoucnu třeba právě k mobilním zařízením nějaké funkce na internetové stránce Najít moje zařízení přidá.

Na závěr chybí snad jen dodat, že by byla velká škoda, pokud byste funkci Najít moje zařízení ignorovali – o mnoho totiž přicházíte. Vždyť rozhodně má co nabídnout!