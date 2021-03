Jak funguje anonymní režim prohlížeče? Skryje vaše internetové aktivity?

Internetové prohlížeče prochází neustálou evolucí. Jejich tvůrci přichází s nejrůznějšími inovacemi a vylepšeními, které mají zlepšit komfort při prohlížení webového obsahu a ochránit soukromí uživatelů.

Jednou ze zajímavých funkcí, které nabízí webové prohlížeče již řadu let, je možnost anonymního prohlížení v samostatném okně či kartě. Jak anonymní režim webového prohlížeče funguje, co přináší a co naopak nedokáže zajistit? Pojďme si to ukázat na příkladu celosvětově nejrozšířenějšího webového prohlížeče Google Chrome. U ostatních browserů je princip obdobný.