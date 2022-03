Jak budou vypadat nové funkce Windows 11 plánované na podzim

Je zřejmé, že dokud firma Microsoft sestavení 22581 skutečně nevydá, nelze s jistotou říci, co sestavení obsahuje a co ne. A ani poté není úplně jisté, že to budou právě tyto funkce, které se objeví v podzimním vydání. Na druhou stranu je nanejvýš pravděpodobné, že se několik funkcí v sestavení 22H2 objeví, a to už vzhledem k tomu, že se o nich psalo v příspěvku na blogu, který oznámení doprovázel. Ostatně většina z nich již je součástí sestavení 22557 publikovaného v programu Microsoft Insider, které obsahuje celou řadu nových funkcí, které Microsoft do operačního systému Windows 11 přidal letos v únoru, kdy bylo toto sestavení uvedeno.

Ostatně firma Microsoft před několika dny oznámila uvedení sestavení Windows 11 Build 22581, které je vydáváno v kanálu Dev Channel i Beta Channel současně. A to znamená dvojí: Předně platí, že pokud jste již zkoušeli sestavení systému Windows 11 v kanálu Dev Channel, můžete bez obav přejít na kanál Beta, a to aniž byste museli přeformátovat počítač. Za druhé je možné tuto skutečnost považovat za signál, že uváděné sestavení 22581 je přesně tím, které je svou podobou i obsahem funkcí prakticky totožné s nadcházejícím podzimním vydáním operačního systému Windows 11, které bude vydáno pod označením 22H2 nebo také jako Sun Valley 2.

Live Captions (Živé titulky)

Tato velmi zajímavá a ve Windows úplně nová funkce automaticky vytváří titulky k videím, která jste si uložili do svého počítače, což ocení třeba ti, co hůře slyší, anebo klidně třeba ti, co chtějí sledovat video v prostředí, kde je třeba nerušit ostatní.

Složky v nabídce Start

Jednou z věcí, na kterou si uživatelé v operačním systému Windows 11 poměrně dost stěžovali a kterou postrádali, byla funkce umožňující vytvářet ikon připnutých v nabídce Start složky. tyto složky nyní je možné navíc i velmi jednoduše pojmenovávat. Tato funkce byla již v operačním systému Windows 10, nicméně v operačním systému Windows 11 chyběla.

Přepracovaný vzhled aplikace Správce úloh

Upravený vzhled dnes tradiční aplikace Správce úloh tuto aplikaci integruje do operačního systému Windows 11 i vzhledově, a to tak, aby lépe zapadla do designu operačního systému Windows 11. Kromě toho se v této aplikaci nově nachází tzv. režim pro efektivitu, který se snaží omezovat systémové prostředky využívané konkrétní aplikací.

Tuto funkci pravděpodobně naprostá většina uživatelů zřejmě používat nebude, nicméně všichni ti, kteří si rádi s operačním systémem Windows pohrávají, ji mohou využít například k omezení běhu aplikací na pozadí.

Hlavní panel optimalizovaný pro tablety

V únorovém sestavení 22563 Microsoft představil úpravu, která při použití operačního systému Windows 11 na tabletu zmenšuje velikost Hlavního panelu. Díky tomu zůstává na pracovní ploše více prostoru pro vlastní práci. Když na tabletu přejedete prstem směrem zespodu nahoru, dojde k rozšíření Hlavního panelu a díky tomu na něm můžete velmi snadno pracovat s ikonkami.

Přetahování aplikací na Hlavním panelu

Firma Microsoft tuto funkci zatím nijak oficiálně nepotvrdila, výslovně neoznačil jako potvrzenou, nicméně jednou z „oprav“, které firma Microsoft již provedla, byla úprava způsobu, jakým funguje přetahování aplikací na Hlavním panelu. Jedná se o další funkci operačního systému Windows 10, která z operačního systému Windows 11 vypadla, ale v sestavení operačního systému Windows 11 uvolněném v rámci programu Insider je zase zpět.

Pokud máte svůj počítač přihlášen do kanálu Dev a chcete jej přepnout do kanálu Beta, jde to velmi jednoduše zařídit prostřednictvím nabídky Nastavení > Windows Update > Program Windows Insider, kde se ručně přepněte do kanálu Beta. V tuto chvíli není vůbec jasné, jak dlouho bude trvat, než firma Microsoft začne vydávat do kanálu Dev nová sestavení. Co ale je úplně jasné, je skutečnost, že jakmile tato doba uplyne, nebudete se moci mezi kanály přepínat, aniž byste provedli čistou instalaci operačního systému Windows.

Firma Microsoft zatím ani neoznámila, kdy vlastně dojde k vydání podzimního sestavení Windows 11 22H2, nicméně na základě termínů vydání z předchozích let lze odvodit, že by se tak mohlo stát někdy během září či října, a to po dostatečné době věnované dolaďování funkčnosti stávajících funkcí a opravování nalezených chyb.