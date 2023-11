Hry si zahrajete už i na YouTube. Populární platforma přidává pro platící více než 30 miniher

Už i YouTube fušuje do světa videoher. Uživatelé platící si předplatné Premium získají přístup k více jak 30 minihrám, které je možné si zahrát bez instalování, a to přímo v mobilní nebo desktopové aplikaci YouTube.





Pokud si platíte předplatné, dost možná vám už přišla notifikace o Playables, skrze které je možné si zahrát jednu z 37 miniher. Podle magazínu The Verge patří mezi výčet her například Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitare nebo The Daily Crossword.

YouTube se tímto počinem připojuje do seznamu neherních společností, které se do videoherního světa snaží expandovat. Ostatně YouTube (potažmo Google) je svým experimentováním poměrně známé. Platforma kupříkladu často testuje funkce u platících uživatelů, než se rozhodne je přidat natrvalo.