Hrr na ně! V kultovní hře Age of Empire půjde nově hrát za husity

Jak přesně bude rozšíření Dawn of the Dukes pro Age of Empires II: Definitive Edition vypadat, není úplně jasné. Microsoft, který na slavnou značku vlastní práva, prozatím zveřejnil podle serveru Lupa.cz několik základních údajů. Český národ dostane vlastní kampaň (té se dočkají i Poláci) točící se právě kolem Žižky. Využít tak v bitvách půjde třeba i vozovou hradbu a houfnice.

„Procházejte se středoevropskými vysokými horami a zelenými lesy a vyzbrojujte své válečníky pokročilými zbraněmi. Jednooký Jan Zižka prožil své mládí jako žoldák, jeho osud se ale navždy změnil, když uslyšel kázání reformátora Jana Husa,“ píše se v popisu rozšíření.

Rozšíření Dawn of the Dukes lze získat zdarma k předobjednávce chystaného Age of Empires IV. Cena samotného DLC, které k chodu bude vyžadovat druhý díl v Definitive Edition, ještě nebyla oznámena.