Hned od začátku nás potěší fakt, že za program neplatíte žádné měsíční poplatky. Prostě to, co jednou zaplatíte, máte navždy (tedy pokud nám neklekne počítač). Nadto odpadá i neustálé obnovování a upgrady, se kterými onlinová verze Acrobatu „prudí“ téměř denně, což uživatele s méně nadupaným počítačem může přivádět k pláči či bledému šílenství, to podle letory dotyčného.





Samotný program, jehož cena nezlomí rodinný rozpočet, nabízí měsíční testovací období. Program je relativně malý, takže instalace je svižná. Editovat můžeme dle libosti, najdeme všechny běžné a současně i potřebné nástroje jako mazání či přidávání textu, vkládání objektů nebo změny již existujícího textu.

Vedle toho můžeme pozměněný dokument uložit zpátky do jiných formátů včetně DOCX, JPG, ePUB nebo HTML. Samozřejmostí je podpora enkrypce AES 256 a nezapomnělo se ani na technologii OCR, která je spolehlivá a celkem rychlá. S jednotlivými stránkami potom můžeme dále pracovat – přesouvat je v rámci dokumentu, mazat či přidávat stránky nebo vkládat stránky přímo ze skeneru.

GALERIE: Jak vypadá program PDF Pro 3

V této verzi patří mezi novinky zejména plná podpora Windows 11, použití rozhraní připomínající Office, zlepšení editování a zvýšení stability.

Další velkou předností tohoto programu je jeho cena. Za celkem vzato solidních 69 dolarů dostaneme licenci pro tři počítače, což je něco, co se nám u Adobe může jenom zdát.

PDF Pro 3 se přitom v porovnání s Acrobatem nemá za co stydět. V každém případě se jedná o plnohodnotnou alternativu známějšího “bratříčka”, a i když těch novinek oproti minulé verzi není nijak přehnaně mnoho, i tak se nákup vyplatí. Navíc pokud máme starší verzi, zaplatíme za upgrade pouhou dvacku, takže ani v tomto případě není co řešit.