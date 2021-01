Hledáte náhradu za WhatsApp? Tady máte několik možností

Především v USA to vyvolalo značnou nevoli mezi uživateli a statisíce jich od WhatsApp odcházejí. K podobnému kroku se rozhodli i někteří uživatelé v EU, byť se jich výše uvedená změna netýká.

Telegram

Telegram, kterou využívá celosvětově přes 500 milionů uživatelů, je co do funkčnosti možná tím největším konkurentem společnosti WhatsApp. Umí koncové šifrování, jen si ho musíte ručně zapnout (jde o tzv. secret chats) a aplikace umožňuje nastavit si zprávy tak, aby se po určité době samy zničily.

Aplikace je navíc k dispozici nejen pro mobilní telefony nebo tablety, ale bez problémů funguje i na stolních počítačích. Lidé si to zjevně uvědomují a i kvůli tomu hlásí společnost v posledních dnech rekordní nárůsty uživatelé. Podle zakladatele služby Pavla Durova získala služby za tři dny 25 milionů nových registrací, obvyklý přírůstek je asi 1,5 milionu uživatelů za den, jak napsal náš sesterský portál Lupa.cz.

Aplikace je zdarma.

Signal

Výrazný nárůst zájmu hlásí nyní i aplikace Signal. Ta nabízí podobné funkce jako jeho konkurenti, videohovory, posílání souborů a pochopitelně i end-to-end šifrování.

Jeden velký rozdíl tu ale je – samotná aplikace je open-source, což znamená, že kód je veřejně k dispozici a každý si může zkontrolovat, že neobsahuje žádné škodlivé části.

Aplikace je zdarma a je k dispozici pro mobilní telefony se systémem Android a iOS. Naistalovat ale jde i na stolní počítač.

Threema

Jedná se o placenou aplikaci (na iOS i Androidu vyjde na 79 korun) a její tvůrci i kvůli tomu slibují úplné soukromí. Lze ji využívat například i bez spárování s telefonním číslem nebo e-mailem. Komunikace je kompletně šifrována.

Možná jste o aplikaci slyšeli i v souvislosti s kauzou slovenského podnikatele Mariána Kočnera, který byl podezřelý z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka. Podnikatel aplikaci používal právě kvůli tomu, aby utajil, co si píše se svými přáteli.

Viber

Velmi oblíbená je i aplikace Viber, která uživatelů nabízí kompletní funkce jako má WhatsApp. Aplikace podporuje i audio nebo videohovory.

Stejně jako u dalších konkurentů je k dispozici šifrování end-to-end a podobně jako u Telegramu lze nastavit, aby se zprávy po čase samy smazaly.

Aplikace je zdarma a je k dispozici pro Android i pro iOS.

iMessage

Pokud vlastníte telefon od společnosti Apple, máte v něm nainstalovanou aplikace iMessage. Funguje skvěle, je tu ale jeden zásadní háček – komunikace musí probíhat jen mezi telefony značky iPhone, případně tablety nebo počítači od společnosti Apple.

Google Messages

Vlastní komunikační aplikaci má samozřejmě i společnost Google. Aplikace je k dispozici v Play Store (pro Android). Její velkou výhodou je, že funguje se všemi aplikacemi a službami Google.

Ostatní možnosti

Aplikací, které nabízejí to stejné jako WhatsApp, je mnohem víc. Pro volání i zprávy můžete využít třeba Skype, Wire, Riot.IM nebo Bridgefy. Je to jen na vás, pro co se rozhodnete.