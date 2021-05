Heslo už nebude stačit. Google chce přimět uživatele k dvoufaktorovému ověření

Přestože předpokládáme, že PCWorld.cz čtou poučení uživatelé, přesto si dovolíme krátké shrnutí, co to dvoufaktorové ověření vlastně je. Jednoduše řečeno vám pro přihlášení do určité služby nestačí jen jméno a heslo, musíte vstup potvrdit i jiným způsobem – nejčastěji se nyní využívá kód, který vám přijde formou SMS na váš mobilní přístroj. Další způsob například je, že musíte přihlášení odsouhlasit ve speciální aplikaci, kterou si nainstalujete do svého mobilního telefonu.

Dvoufaktorové přihlášení si u Googlu můžete zapnout už nyní. Není to ale povinné a využívá to skutečně jen zlomek uživatelů této americké společnosti. Firma proto před pár dny oznámila, že začne žádat uživatele, aby tuto formu přihlašování začali využívat aktivněji. Jen pro představu - Gmail má nyní přibližně 1,8 miliardy uživatelů a ti se s jeho pomocí mohou přihlásit i do dalších služeb Googlu.

„V roce 2020 se vyhledávání ‚jak silné je moje heslo‘ zvýšilo o 300 procent. Bohužel i ta nejsilnější hesla mohou být napadena a zneužita útočníkem,“ uvedl Mark Risher, který má ve firmě na starost správu identity a zabezpečení uživatelů.

„Brzy začneme automaticky přihlašovat uživatele do 2SV (dvoustupňové ověření), pokud jsou jejich účty správně nakonfigurovány. Přihlášení pomocí mobilního zařízení poskytuje lidem bezpečnější a bezpečnější ověřování než samotná hesla,“ dodal. To, zda máte účet správně nastavený, si můžete zkontrolovat zde.

Risher zároveň uvedl, že Google uvědomuje, že současný způsob dvoufaktorového ověřování nemusí vyhovovat všem. Proto podle něj firma pracuje „na technologiích, které poskytují bezpečné a spravedlivé ověřování a eliminují závislost na heslech.“ Víc to v blogu nevysvětlil, mířil tím ale s největší pravděpodobností k ověřování přes otisk nebo přes obličej.