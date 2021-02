Herní kupony pro různé konzole. Podle čeho se řídit?

PlayStation

Konzole PlayStation může nabídnout dva různé herní kupony. Tím prvním je členství zvané PlayStation Plus. Výhody získáte pro libovolnou verzi konzole. Díky tomu si budete moci zahrát ve více hráčích, navíc získáte různé slevy nebo dokonce hry zcela zdarma. Také budete mít přístup k nevydaným hrám a dalším doplňkům, jako jsou avatary a schémata. PlayStation Plus je nabízeno ve variantách na 1 měsíc, 3 měsíce, anebo jeden rok. Druhým kuponem je PlayStation peněženka pro pohodlné nákupy v PS Store. Nabít si ji můžete od 100 až po 1500 kreditů.

Nintendo Switch

Jestliže vlastníte konzoli Nintendo Switch, pak vás jistě tento herní kupon zaujme. Můžete totiž získat online členství, které vám otevře řadu nových možností. Zahrajete si online, navíc získáte přístup k několika hrám. Předplatné si můžete pořídit na 90 dní již od pár stovek korun. Členství však lze zakoupit také na rok, a to ve variantě buď pro jednoho, nebo pro celou rodinu. U těchto verzí se cena sice liší, avšak verze členství Family nabídne zmíněné výhody až osmi různým účtům.

Xbox

Xbox může nabídnout několik druhů kuponů. Pokud chcete pouze nakupovat hry a předměty, bude vám stačit Xbox předplacená karta. Pokud chcete získat možnost hrát online a také získat několik her zdarma, hodí se pro vás Xbox Live Gold. Tento kupon si můžete pořídit na 3 měsíce, půl roku, anebo celý rok. Pokud si chcete výrazně rozšířit svoji knihovnu, Xbox Game Pass vám otevře přístup k velkému množství her, a to více než 100. Poslední možností je Xbox Game Pass Ultimate, díky kterému získáte kombinace kuponu Gold a Game Pass.

Jestliže svůj čas rádi trávíte hraním na konzoli, pak jsou tyto herní kupony skvělým doplňkem, který vám může otevřít mnoho nových možností a her.