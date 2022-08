HDR Projects 8 Pro: Když chcete mít práci s fotografiemi plně pod kontrolou

Program si nijak nehraje na automatické úpravy HDR, ale nechá nás plně editovat soubory RAW. Pracovní plocha je pro začátečníky až příliš komplikovaná, ale pokročilejší s potěšením přivítají bohatou nabídku úprav.





Rozhraní si přitom můžeme pohodlně upravit podle potřeb. Samotné fotografie můžeme nejdříve čistě editovat a teprve potom na ně pustit HDR engine. Pracovat můžeme ve třech podobách – připravit si HDR z jediného snímku, využít patřičně bracketované soubory, nebo si je z jednoho snímku udělat.

Autor: Václav Větvička

Mezi výrazné zlepšení lze jmenovat třeba aplikaci Highlight Boost, kterou uplatníme zejména u snímků pořízených za špatného svetla, výsledkem budou detaily jako třeba rozcuchané vlasy nebo barva očí. Aplikace Retina se zase uplatní zejména u snímků s příliš vysokým kontrastem.

Větší tvůrčí volnost

Zlepšilo se také srovnávání objektů, protože bey stativu nemůžeme očekávat, že budou bracketované obrázky zcela identické. U srovnávání to funguje podle nastavení, třeba architektura nebo příroda.

Na začátku si můžeme vybrat z více než 180 nastavení, které si potom můžeme dále upravovat. Stejně jako u všech podobných programů ale musíme dát pozor, abychom na plyn našlapali až moc, protože výsledek by nemusel mít s realitou moc podobného.

U některých filtrů práce trvá možná o fous déle, ale to pocítíme jen v případě skutečně velkých souborů. Práce s osmi připravenými filtry do značné míry vrací uživatele do chvíle, kdy se filtry používali jako předsádka před čočku. Nová verze byla doplněna i o celou řadu nových fontů.

Samotný program může existovat buď samostatně, nebo jako plug-in pro Lightroom Classic a Photoshop, potěší i podpora operačních systémů Windows a Mac.

Cena 99 dolarů odpovídá konkurenci, za tyto peníze dostaneme do ruky program, který nám nabídne větší tvůrčí volnost nežli cokoliv od konkurence.

Pro: Velice kvalitní program pro přípravu HDR

Proti: Pro začátečníky může být pracovní plocha až moc komplexní

Celkem: 80 procent