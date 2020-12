Google Stadia dorazila do Česka. Hrát půjde i v prohlížeči a zdarma

Pro online streamování her přes Google Stadia vám stačí spustit prohlížeč, připojit ovladač a bez jakéhokoli instalování a bez ohledu na hardwarové vybavení počítače začít hrát.

Službu už vyzkoušeli redaktoři sesterského webu Lupa.cz, podle kterých k hraní her ve full HD rozlišení (1080p) potřebujete na Stadii pouze tři věci: slušné internetové připojení, účet u Googlu a peníze na nákup her.

Využívat službu můžete v základu zdarma. Ke spuštění hry vám stačí prohlížeč s jádrem Chromium. Google tvrdí, že pro hraní je nutné využít Chrome, ale redaktoři Lupy otestovali, že Stadia běží i v browseru Microsoft Edge, který na Chromium využívá.

Redaktoři jen upozorňují, že pokud ještě někdo nemá do Stadie přístup, musí vyčkat. Google totiž rozšiřuje službu postupně, naběhnout by ale měla do 24 hodin.

Detaily o tom, jaká omezení Google Stadia má a kolik za ní zaplatíte, pokud se rozhodnete pořídit lepší verzi předplateného, najdete na Lupa.cz.