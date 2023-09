Google příští rok ukončí další ze svých projektů. Do pomyslného křemíkového nebe zavítají Google Podcasty

Poslouchali jste někdy vaše oblíbené podcasty přes aplikaci Google Podcasty? Pokud ne, pravděpodobně ani nemá cenu začínat. Google se totiž rozhodl příští rok tuto službu zcela ukončit a poslat ji tak za dalšími neúspěšnými projekty do křemíkového nebe. Stojí to v oznámení, kde je mimo jiné také zmínka o integraci do YouTube Music.





Google má totiž v plánu „sjednotit“ všechny posluchače podcastů do YouTube a její doprovodné aplikace YouTube Music, která se už nyní těší popularitě u fanoušků podcastů. Podle statistik poslouchá v Americe 23 % uživatelů podcasty přes YouTube, přes samostatnou aplikaci Google Podcasts však pouhá 4 %. Právě pro druhé publikum nabídne Google jednoduchý nástroj pro migraci, který jim pomůže s přechodem na YouTube Music. Google také nabídne přidání aktuálních předplatných na konkurenční platformy, pokud byste chtěli po ukončení Google Podcastů začít znovu.

Podle magazínu Engadget slibuje Google rozšíření možností, kde všude bude možné poslouchat podcasty. Jejich poslech bude možný kdekoliv, kde uživatelé používají YouTube Music, tedy v autě, doma, na televizi, chytrých zařízeních a dále. Do podcastů na YouTube Music navíc přibudou nové nástroje a možnosti pouze pro YouTube, o kterých však Google nic extra neprozradil.