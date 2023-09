Google čelí žalobě kvůli svým mapám. Špatné údaje v nich navedly muže na zřícený most, utopil se

Alicia Paxsonová podala žalobu s argumentací, že navigace od Google navedla jejího muže v dešti a ve tmě na most, který se zřídil už v roce 2013. Firma podle žaloby o zastaralých údajích ve svých mapách věděla minimálně od roku 2020, ale ani tak datové podklady neaktualizovala.





„Philip Paxson tragicky zahynul při cestě domů z oslavy devátých narozenin své dcery, když sjel z neoznačeného a nezabarikádovaného zříceného mostu v Hickory v Severní Karolíně, protože se řídil pokyny navigace,“ uvádí se v žalobě, kterou popisuje web ARS Technica.

Google není jedinou firmou, kterou manželka zesnulého žaluje. Odškodnění chce i po dvou místních firmách a místním obyvateli, kteří podle ní o poškozeném mostu také věděli a nic s ním nedělali, přestože ležel na jejich pozemcích, případně se měli starat o jeho zabezpečení. U zborceného mostu byly v minulosti zábrany, ale v době nehody na silnici chyběly.

Google o všem věděl

Žaloba v případě Google argumentuje, že firma minimálně od září 2020 věděla od jedné z obyvatelky Hickory, že most není v pořádku a mělo by se to promítnout i do map. Když se ani po měsíci nic nestalo a tak stejná obyvatelka na problém upozornila Google na chybu opět. Pracovníci internetového giganta ženě poté dokonce odpověděli, že o zastaralých datech vědí, protože na spadlý most upozornili i další lidé. Jenže Mapy Google dál ukazovaly, že přes most se dá normálně jet.

Podle ARS Technica firma Google k žalobě jen uvedla, že ji přezkoumává. O jak vysoké odškodné žena žádá, není jasné.