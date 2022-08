Glarysoft File Recovery: Spolehlivá pomoc při nechtěném smazání souboru

Něco vymazat a za chvíli, nebo třeba za měsíc, najednou začít bědovat, že to je právě ten soubor, co člověk nutně potřebuje, není nic nového, povedlo se to nepochybně každému z nás. U Windows nás trochu chrání stará dobrá popelnice, ale spoléhat na ní nemůžeme. A pokud ji při mazání vynecháme, jsme nahraní.