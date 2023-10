Generovat obrázky už dokáže samotný vyhledávač Google. Zatím však jen v USA a pouze pro plnoleté

Google přidal tvorbu obrázků pomocí generativní umělé inteligence přímo do svého vyhledávače. Takto jednoduše by se dala popsat nová funkce, kterou americký gigant před nedávnem zveřejnil na svém oficiálním blogu. V praxi to funguje tak, že do vyhledávače napíšete zadání a Google vám vygeneruje přímo v prohlížeči 4 obrázky, které můžete buď dále upravovat nebo si je stáhnout a použít pro svoje potřeby.





Ukázka generování obrázků v Google vyhledávači v praxi Autor: blog.google

Pokud vás nová funkce zaujala a chcete si ji hned vyzkoušet, musím vás zklamat. Google tuto funkci nabízí zatím pouze v USA, v angličtině a pro osoby starší 18 let. Navíc je možná tvorba obrázků pouze v Chromu v kartě Labs. Nic však nebrání tomu, aby se v budoucnu tato funkce dostala i k nám. Společně s generováním obrázků spustil Google v rámci SGE (Search Generative Experience) také funkci generování písemných návrhů, které poté můžete rychle exportovat a použít jako například obsah e-mailu.

V blogu dále Google říká, že si je dobře vědom nových dopadů umělé inteligence a potřeby brát ji zodpovědně. Proto budou všechny vygenerované obrázky podléhat zásadám používání generativní umělé inteligence a nebude skrze ně možné vytvářet například škodlivý, explicitní nebo jinak zavádějící obsah. Každý obrázek bude navíc obsahovat metadata a vodoznak, podle kterého bude možné poznat, že byl vytvořen právě pomocí AI.