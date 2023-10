G Data Total Security: Plnohodnotná alternativa známějším bezpečnostním balíkům

Již tradičně platí, že program si poradí s každou zavedenou platformou, od Windows přes Apple, tablety nebo telefony s Androidem. Za tento rozsah lehce zaplatíme, protože na každé platformě najdeme trochu odlišnou kombinaci funkcí.





Antivirový program je, jak je již několik let tradicí, složen ze dvou samostatných antivirových jader, které pracují individuálně. Jedná se o kombinaci aplikace vlastní a licenční aplikace Bitdefender.

Jak to u podobného zdvojení bývá, záchyt útočících virů je velmi kvalitní, přitom za to ale nijak nezaplatíme zpomalením počítače zase tak moc, protože současně nejedou dva skeny, ale ten druhý se spustí až ve chvíli, kdy ten první nachází nějaké problémy.

Najdeme zde také detekci malwaru v nepřítomnosti podpisů či heuristik a technologie cloud. Stejně tak výtečná je i antimalwarová ochrana, kterou se Gdata po právu pyšní.

Skvěle nastavitelný firewall

Firewall v základním nastavení pracuje automaticky a spolehlivě, pokud ji ale přehodíme do interaktivního modu, začnou vyskakovat okna s dotazy na nejrůznější programy včetně částí operačního systému, což pro někoho může znamenat nepříjemná opruz. Možností firewall vyladit je opravdu masivní a amatér se v ní může ztratit. I bez jakýchkoliv úprav ale firewall pracuje více než spolehlivě.

Autor: PCWorld

Backup je klasickou utilitou, nabízející zálohování. Můžeme si vybrat mezi zálohováním jednotlivých souborů nebo zálohou celého disku včetně přípravy disk image. Navíc můžeme vybírat mezi disky na síti či na perifériích, nezapomnělo se ani na zálohu na cloud. Tady si ovšem budeme muset vystačit s nějakým vlastním cloudovým uložištěm, protože GData nám vlastní prostor nenabízí ani za úplatu.

Utilitka Password Manager funguje jako plug-in ve vyhledávači. Nejdříve si musíme připravit Safe a potom vhodné heslo, na jehož sílu nás program upozorňuje Samotná aplikace je už bohužel značně obstarožní.

Aplikace Tuner nabízející nástroje pro vyladění počítače už má také něco za sebou, takže se dočkáme upozornění na programy které dávno neexistují. Samotné nástroje nabídku Windows rozhodně nepřekonají.

GData na nás tak trochu dýchnou staromileckým dechem, řada aplikací nevypadá tak úplně up-to-date. Na druhé straně je to ale taková klidná síla, pod kapotou maká, nijak neremcá a neotravuje a svoji práci si udělá.

Celkově lze o letošní verzi balíku GData Total Security konstatovat to samé, co jsme řekli minule – je to plnohodnotná alternativa známějším bezpečnostním balíkům. Program navíc stojí výrazně méně, i když některé funkce, které u dražší konkurence najdeme (např. cloudové zálohování) zed nenajdeme. Rozhodnutí jestli koupit nebo ne by mělo záviset spíše na okamžité ceně a na tom, jestli nám nabídka aplikací stačí, nežli na tom, jestli se program vyrovná konkurenci. Té se nepochybně vyrovná.