G Data Total Security: Dobrá alternativa známějších bezpečnostních balíků

První výhodou je to, že program si poradí prakticky s každou platformou – od Windows přes Mac po tablety od Apple nebo telefony s Androidem i s iOS. S tím ale současně přichází i nevýhoda – na každé platformě najdeme trochu odlišnou kombinaci funkcí.

Antivirový program je, jak je již několik let tradicí, složen ze dvou samostatných antivirových jader, které pracují individuálně. Jak to u podobného zdvojení bývá, záchyt útočících virů je velmi kvalitní. Přitom za to ale nijak výrazně nezaplatíme zpomalením počítače, protože současně oba dva skeny nejedou, druhý se spustí až ve chvíli, kdy ten první nachází nějaké problémy. I tak ale v rychlosti antivirového skenování vycházejí některé konkurenční programy lépe. Celkově počítač pocítí zpomalení asi o 9 procent, což není špatné.

K dispozici je i detekce malwaru a stejně solidní je i antimalwarová ochrana a obrana proti ransomware.

Firewall v základním nastavení pracuje automaticky a spolehlivě, pokud ho ale přehodíme do interaktivního modu, začnou vyskakovat okna s dotazy na nejrůznější programy včetně částí operačního systému. Práce s firewallem je pochopitelně příjemnější nežli u nativního firewallu u Windows, začátečník ale může být obrovitou možností nastavení poněkud zahlcen. Navíc některé ikonky nemají jasný popis.

Přísný strážce hesel

Backup je klasickou utilitou nabízející zálohování. Můžeme si vybrat mezi zálohováním jednotlivých souborů nebo zálohou celého disku včetně přípravy disk image. Navíc můžeme vybírat mezi disky na síti či na perifériích (vedle samozřejmé zálohy na cloud). Zálohování si můžeme nastavit jako automatické.

GALERIE: Jak vypadá G Data Total Security

Utilitka Password Manager funguje jako plug-in ve vyhledávači. Nejdříve si musíme připravit Safe a potom vhodné heslo, na jehož sílu nás program upozorňuje. A je to strážce přísný, ani heslo o 36 písmenech a znacích nebylo ohodnoceno jako optimálně silné. Díky tomu si u všech aplikací můžeme nastavit to nejsilnější heslo, aniž bychom museli bojovat s tím, že si ho nebudeme pamatovat. Zapomenout ale toto centrální heslo nebude dobrým nápadem.

Plnohodnotná alternativa

Také letos je zde možnost zakódovat soubory, které by nikdo neměl vidět, a to jak přímo na počítači, nebo je můžeme uložit na firemní, patřičně zabezpečený cloud. Zajímavá je i aplikace Browser Cleaner, která umožní kontrolovat a ovládat všechny plug-iny nebo doplňky, které jsme si natahali do internetových prohlížečů. Edge ovšem není z nějakých důvodů podporován.

Celkově lze o letošní verzi balíku G Data Total Security konstatovat to samé, co jsme řekli minule – je to plnohodnotná alternativa známějším bezpečnostním balíkům. Letošní verze je skutečně nabitá aplikacemi, ale rychlost skenování by mohla být lepší.

Technologie BEAST a DeepRay využívající umělé technologie jsou ku prospěchu věci. Rozhodnutí, jestli koupit nebo ne, by mělo záviset spíše na okamžité ceně, nežli na tom, jestli se program vyrovná konkurenci. Vyrovná.