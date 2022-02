Jmění Marka Zurkerberga kleslo minimálně o 24 miliard dolarů

Jenže ani to investory nepřesvědčilo. Meta totiž zároveň zveřejnila prognózu tržeb na první čtvrtletí roku 2022. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že tržby přesáhnou 30 miliard korun, firma je ale odhaduje na 27 až 29 miliard. A tak hodnota společnosti začala padat. Nakonec to bylo z celkových 898 miliard dolarů na „pouhých“ 661 miliard dolarů (14,1 bilionů korun). Jmění šéfa firmy Marka Zuckerberga se podle odhadů snížilo asi o 30 miliard dolarů (513 miliard korun), jak napsal deník The Guardian.

Meta za poklesem uživatelů vidí konkurenci, především čínský TikTok. Zuckerberg proti i v konferenčním hovoru s investory mluvil o tom, že se Facebook zaměří víc na krátká videa. U Facebooku se jim říká Reels. „Je jasné, že krátká videa budou do budoucna stále populárnějším způsobem konzumace obsahu. Zdaleka nejrychleji rostoucím typem obsahu jsou u nás už teď Reels,“ prohlásil Zuckerberg.

Za předpokládány pokles příjmů v letošním roce může podle něj zase hlavně společnost Apple , která se zaměřila na iPhonech na ochranu uživatelů a Facebook tak přichází o příjmy ze zacílené reklamy. Meta odhaduje, že jen v roce 2022 tak přijde až o 10 miliard dolarů.

Ale dělá to skutečně z Zuckerberga poraženého a znamená to předzvěst pádu celého Facebooku? Magazín Mashable upozorňuje, že ani jedno nepřichází (zatím) v úvahu. Proč to tak je?

Meta a Facebook = Zuckerberg

Podle Mashable je nutné, aby se nezapomněl, kdo firmu pořád ovládá. A tím je právě Mark Zuckerberg. Sice vlastní jen 19 % akcií, ale tyto akcie kontrolují 58 % hlasovacích práv. Správní rada firma je navíc složená z jeho spojenců a už dřív a opakovaně odmítla žádosti akcionářů, aby se celá společnosti víc demokratizovala.

Firma má sice provozní ředitelku Sheryl Sandbergovou, firmu má ale pevně v moci právě Zuckerberk. Server Mashable to detailně popisuje ve svém textu Zuck is a lightweight, and 4 more things we learned about Facebook from ‚An Ugly Truth‘.

Pokles uživatelů nemusí být tak špatný, jak se zdá

Pokles z 1,930 miliard na 1,929 miliard aktivních uživatelů se zdá děsivý. Jenže v případě Facebooku jsou to „drobné“. Web Mashable upozorňuje že při tomto tempu poklesu by trvalo více než 900 let, než by Facebooku nezůstal žádný uživatel.

Jistě, je to lehce nadnesená úvaha a je skutečné možné, že je to předzvěst strmějšího poklesu. Je nutné si ale uvědomit, že se úbytek uživatelů odehrál během čtvrtletí, kdy se společnost potýkala s bezprecedentní dvojí hrozbou. Po odhaleních prominentního whistleblowera (viz třeba text BBC: Whistleblower breaks Facebook secrecy wall, MP says) následoval rozsáhlý výpadek, který rozzlobil miliony lidí po celé planetě, kteří se na Facebook spoléhají. Výpadek třeba detailně popisoval náš sesterský web Lupa.cz.

Firma na obě záležitosti zareagovala, byť nevíme přesně jak. A pokud se především výpadky nebudou opakovat, je dost možné, že se počet aktivních uživatelů zase postupně zvýší.

Samotná Meta navíc není jen Facebook. Spadá pod ní i Instagram a WhatsApp. A pokud sečteme počet aktivních uživatelů u všech těchto služeb, dostaneme se k číslu 2,82 miliardy. Loni bylo toto číslo 2,81 miliardy.

Meta je stroj na peníze

Tržby společnosti za poslední čtvrtletí roku 2021 dosáhly 33,7 miliardy dolarů, což je o něco více, než očekávali analytici. Firma sice loni oznámila, že utratí 10 miliard dolarů za projekt metaverza (plány popisuje třeba The Verge v textu Mark in the Metaverse), což je hodně peněz. O dalších 10 miliard firma (zřejmě) přijde kvůli výše zmíněné tvrdší politice Applu.

Mark Zuckerberg loni oznámil, že z Facebooku bude Meta. Autor: Meta.com

Nicméně pořád tu bude obrovská sociální síť, která pořád funguje jako dokonalý stroj na výrobu peněz. Inzerenti utratí na Facebooku ročně kolem 100 miliard dolarů, což je více než HDP většiny zemí celého světa. A není důvod se jim divit. Kde jinde najdete službu, která má díky miliardám uživatelů takový vliv.

Kde je vlastně soupeř Facebooku?

Sám Zuckerberg řekl, že hlavním soupeřem Facebooku je nyní sociální síť Tik Tok, která spadá pod čínskou společnost ByteDance. Je fakt, že v roce 2021 byl TikTok nejstahovanější aplikací na světě. A loni v září firma oznámila, že služba má miliardu aktivní uživatelů.

Jenže TikTok není přes svou zábavnost náhradou Facebooku. Vlastně nabízí (zatím) jen nepřetržitý proud krátkých videí, ale to ostatní z Facebooku (třeba chat, tržiště nebo firemní stránky) mu chybí. A i kdyby tohle všechno TikTok postupně přidal, spíš mu to u uživatelů, kteří si zvykli jen na videoklipy, uškodí.

V některých zemích jako je třeba Indie, je navíc TikTok považovaný za bezpečnostní hrozbu a je tam zakázaný (viz text BBC: India bans TikTok, WeChat and dozens more Chinese apps). I v USA mu hrozil předloni zákaz, ale nakonec z úvah sešlo.

TikTok tak dál bude (zřejmě) posilovat, výrazně ale Facebook nemá šanci ohrozit. To ale neznamená, že se dřív nebo později jiný přemožitel Facebooku nenajde. „Historie naznačuje, že dříve či později povede Zuckerbergova pýcha k zúčtování podobnému Ikarovi. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by jeho křídla byla alespoň trochu hořlavá,“ dodává server Mashable.