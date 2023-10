Facebook a Instagram bez cílených reklam? Meta uvažuje, že za to bude chtít poměrně vysoké předplatné

Úvahy společnosti společnosti Meta souvisí s verdiktem Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), který potvrdil i Soudním dvorem EU (C‑252/21). Podle něj Meta na Facebooku a Instagramu porušila nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), když od uživatelů nezískala dostatečný souhlas s využíváním jejich osobních dat.





Meta totiž nechala uživatele využívání dat odsouhlasit jen v podmínkách používání obou zmíněných sociálních sítí. Bez tohoto souhlasu přitom nemohli Facebook či Instagram používat. Soud ale řekl, že uživatelé musí mít možnost souhlas udělit či neudělit individuálně, aniž by se v případě nesouhlasu museli používání služeb vzdát. „… což znamená, že uvedeným uživatelům bude nabídnuta, případně za přiměřenou odměnu, rovnocenná alternativa, se kterou nejsou spojeny takovéto operace zpracování údajů,“ konstatoval soud.

Podle WSJ Meta zvažuje, jak situaci vyřešit a vážně uvažuje právě o předplatném. To by platili evropští uživatelé, kteří by s využíváním dat nesouhlasili. Reklamy by pak nebyly na ně cílené.

Jenže úvaha je poněkud šílená. Na jedné straně jde o cenu předplatného. Instagram v mobilu bez cílených reklam by totiž podle amerického listu měl stát asi 13 eur měsíčně (v přepočtu cca 320 Kč). Pokud by uživatel chtěl používat Facebook nebo Instagram bez reklam na desktopu, přišlo by ho to na 10 eur měsíčně (v přepočtu asi 245 Kč). Za každou další službu by přidal dalších 6 eur (cca 150 Kč) za měsíc. Balíček desktopového Facebooku a Instagramu by tak stál v přepočtu asi 400 Kč měsíčně.

I v případě předplatného by se navíc uživatelům zřejmě zobrazovaly dál reklamy. Jen by nebyly cílené. Jestli nakonec firma bude nápad realizovat, se ukáže podle WSJ během několika týdnů.