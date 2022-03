Eset Smart Security Premium: Vybroušený bezpečnostní balík

Součástí balíku je vícevrstevní zabezpečení, které zahrnuje antivirusové, anrtispywarové a anti ransomwarové zabezpečení. Součástí je pokročilé strojové učení, automatická kontrola stahovaných souborů, anti-phishing, ochrana webové kamery, ochrana proti síťovým útokům či proti zapojení do botnetu WMI skener, skener systémového registru a další aplikace.

Mezi ty letos vylepšené či posílené můžeme zahrnout především ochranu proti ransomware, ochranu bankovnictví, přejmenovaný Strážce sítě, aplikaci Exploit Blocker nebo HIPS. Samotné uživatelské rozhraní je patřičně intuitivní. Program má nízké systémové nároky.

Inovovaný správce hesel

Součástí programu je také Password Manager. Eset kdysi využíval poněkud ořezanou verzi aplikace firmy Sticky Password, teď sáhnul někam jinam (někteří experti odhadují, že se jedná o společnosti SaferPass).

Ovládání je stejně jako u ostatních podobných programů poněkud složitější – nejdříve si musíme nastavit “Password store”, teprve potom si aplikaci nainstalujeme na libovolný počet platforem, včetně těch mobilních.

GALERIE: Jak vypadá program Eset Smart Security Premium

Nezapomnělo se ani na řadu internetových prohlížečů, snad jen s vyjímkou Internet Explorer, který je ovšem v posledním tažení. Potom si musíme zvolit silné heslo, software nám přitom pomáhá upozornit na to, že jsme jako heslo zvolili něco poněkud ploskolebého. Program mám potom vygeneruje 24 písmenek Recovery Key, který můžeme použít v případě, že základní heslo zapomeneme. Nesmíme ovšem zaváhat a Key okamžitě uložit jako PDF, protože to bude poprvé a naposledy, co ho uvidíme.

Aplikace pro kódování vybraných souborů

Snaha je nejen o blokování nebezpečného materiálu, ale i o neustálou kontrolu chování klíčových aktivit, což by pomohlo odhalit malware ve chvíli, kdy se na počítači přece jenom usídlí. Potenciální nebezpečí se přesune do firemní cloudové laboratoře Live Grid pro další kontrolu. Life Grid je ale poněkud matoucí, protože při instalaci dostaneme možnost výběru instalovat/neistalovat, ale o pár kroků dál nám toho z programu moc fungovat nebude, takže se budeme muset k instalaci zase vrátit.

Zajímavá je aplikace Secure Data, která kóduje vybrané soubory. V podstatě to pracuje stejně jako u konkurenčních balíků – připravíme si zakódované virtuální adresáře, kam si nataháme co chceme utajit. Při jejich tvorbě si můžeme nastavit kde co, od umístění až po velikost. Tady nám program sice také pomáhá s výběrem silného hesla, ale tuto funkci autoři zřejmě nemysleli vážně – i prosté heslo “Password” je vyhodnoceno jako silné.

Ostatní aplikace se od levnější verze nijak neliší, takže v podstatě navíc dostaneme pouze Secure Data a Password Manager. Eset Internet Security Premium je v každém případě časem vybroušený bezpečnostní balík, který se věnuje se tomu hlavnímu – zabezpečit počítač proti vnějším útokům.

Za necelých 1 900 korun dostaneme nástroj, na který se můžeme spolehnout. Nutno připomenout, že poněkud jednodušší, nicméně stále spolehlivé verze jako třeba Internet Security stojí výrazně méně. Bude na nás, jestli ty dvě aplikace skutečně potřebujeme.