Edge dostane další vylepšení, Microsoft do něj přidá nástroj Designer

Není tomu tak dlouho, co jste si mohli přečíst o integrování AI generátoru obrázků do známého prohlížeče Edge. Jmenovitě šlo o službu Image Creator, jejíž schopnosti a limity ostatně testovala i naše redakce (viz text Jak pracovat s AI generátorem obrázků, který Microsoft přidal do prohlížeče Edge).





Nyní chce Microsoft jít ještě o krok dál, jak oznámil na svém blogu. Do svého prohlížeče totiž zabuduje populární nástroj Designer, který slouží k vytváření profesionálně vypadající grafiky, ať už jde o pozvánky, pohlednice či atraktivní příspěvky na sociálních sítích. Jde o přímého konkurenta populární aplikace Canva.

Přímo v prohlížeči zatím Designer dostupný není, již nyní si jej ale můžeme vyzkoušet zdarma na oficiálních stránkách.

Autor: PCWorld

Microsoft se nezapomněl pochlubit ani faktem, že má jít o první webový prohlížeč schopný generovat grafický obsah na základě AI. S Designerem dostupným v boční liště prohlížeče navíc budeme schopni vytvořit grafiku, kterou rovnou vložíme do právě otevřené webové stránky (například příspěvku na Twitteru).

Instalace samotného doplňku se s největší pravděpodobností bude rovnat postupu u již dostupného Image Creatoru. To v praxi znamená, že službu do prohlížeče přidáme během několika málo vteřin, přičemž nadále bude dostupná na jediné kliknutí.

Od představení služby v říjnu 2022 se schopnosti Designeru neustále rozšiřují. Přidána byla například možnost upravit rozměr a poměr již vytvořené grafiky, čemuž se ihned přizpůsobí i veškeré zasazené prvky. Do budoucna vývojáři slibují také možnost libovolné editace pozadí, které bude možné vyplnit, rozšířit, vymazat nebo dokonce zcela nahradit.