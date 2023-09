Do Windows 11 dorazí velká aktualizace. Přinese AI Copilota nebo přepracovaný Průzkumník souborů

Uživatelé Windows 11, označte si v kalendáři datum 26. září. V tento den vypustí Microsoft další velkou aktualizaci s pořadovým číslem 22H2, která bude zahrnovat pro mnohé uživatele spoustu nabitých funkcí. Tou nejvýraznější je nový Windows Copilot, o kterém jsme psali už dříve a který má nahradit nedávno vypnutou asistentku Cortanu. Windows Copilot se bude zobrazovat v postranním panelu a bude skrz něj možné ovládat nastavení, spouštět aplikace, automatizovat vaši práci nebo jednoduše odpovídat na dotazy skrze Chatbota.





Dalšími novinkami bude redesign průzkumníku souborů, nové funkce v malování a pro uživatele stylusů a per nová funkce Ink Anywhere, která jim umožní psát do libovolného textového pole ve Windows. Průzkumník souborů dostane modernější vzhled s velkými miniaturami souborů tak, aby celkově lépe zapadl do stávajícího designu Windows 11.

Další novinky, které se do systému dostanou v rámci nadcházející aktualizace: