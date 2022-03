Do Ruska nedodáváme. Které technologické firmy protestují proti válce na Ukrajině

Nepochopitelná ruská agrese proti Ukrajině vypukla ve čtvrtek 24. února 2022. Na útok nejdřív reagovaly vlády některých zemí, postupně se ale přidaly i soukromé firmy.

Tento seznam si nedělá ambice zmapovat všechny společnosti, které se rozhodly proti válce Vladimira Putina protestovat, přináší i tak částečný přehled, jak masivní reakce ruská agrese vyvolala i v technologickém světě. Seznam je v abecedním pořadí a budeme ho postupně doplňovat.

Apple

Z hlavních technologických gigantů reagovala na válku firma Apple jako jedna z prvních. Firma zastavila prodej svých výrobků v Rusku ve svém oficiálním obchodě Apple Store – všechny produkty jsou v něm uváděné jako nedostupné. Firma také v Rusku zablokovala fungování svého platebního systému Apple Pay. „Jsme hluboce znepokojeni ruskou invazí na Ukrajinu a stojíme na straně všech lidí, kteří v důsledku násilí trpí,“ uvedla společnost Apple ve svém prohlášení.

AMD

Výrobce čipů pozastavil veškeré dodávky svých výrobků do Ruska a také Běloruska. Obě země jsou tak odříznuty od globálních dodávek nejnovějších technologií pro spotřebitele i datová centra.

EA

V Rusku a v Bělorusku si nekoupíte nyní ani hry od herního vydavatele Electronic Arts. „Jsme šokováni konfliktem, který se odehrává na Ukrajině. Rozhodli jsme se zastavit prodej našich her a obsahu, včetně balíčků virtuálních měn, v Rusku a Bělorusku, dokud tento konflikt bude pokračovat. Naše hry a obsah nebude možné zakoupit v našem obchodě v ruském regionu na webu Origin nebo v aplikaci EA, a to ani prostřednictvím obchodů ve hrách,“ uvedla firma na svých stránkách.

Cisco

Americké Cisco patří k největším počítačovým firmám na světě, vyrábí především síťové prvky. Ve čtvrtek 3. března generální ředitel firmy Chuck Robbins v dopise adresovaným zaměstnancům napsal, že „Cisco zastavuje veškeré obchodní operace v Rusku a Bělorusku a bude se i nadále zaměřovat na podporu našich ukrajinských zaměstnanců, zákazníků a partnerů při poskytování humanitární pomoci a urychlení našeho úsilí o ochranu organizací na Ukrajině. před kybernetickými hrozbami. Stojíme na straně Ukrajiny a odsuzujeme tuto neodůvodněnou válku.“

Dell

Americká technologická společnost prodává na například počítače nebo řešení pro servery. Kvůli Ukrajině zastavila prodej do Ruska a podle deníku The Wall Street Journal nevylučuje ještě další kroky.

eM Client

Česká společnost vyvíjí stejnojmennou populární e-mailovou aplikaci, populární je i v Rusku. “Rozhodli jsme se zablokovat licence pro ruské společnosti napojené na ruskou vládu. Přestali jsme v Rusku vydávat licence,” citoval server Lupa.cz výkonného ředitele firmy Michala Bürgera.

Ericsson

Švédský výrobce komunikační technologií Ericsson oznámil pozastavení dodávek svých výrobků ruským zákazníkům a zvažuje i další kroky, uvedla agentura Reuters.

Google

Gigant Google přestal minulý týden zcela prodávat v Rusku online reklamu. Rozhodnutí se týká vyhledávače Chrome, platformy YouTube i externích partnerů, kteří prostřednictvím Googlu publikují obsah. Rozhodnutí přišlo pár dní poté, co firma nejprve znemožnila nakupovat nebo prodávat reklamy prostřednictvím své technologie médiím, které financuje ruský stát.

Google si ale vysloužil i kritiku za postup, kdy smazal u ruských restaurací a dalších podniků falešné recenze, ve kterých se snažili uživatelé z celého světa upozornit, co se děje na Ukrajině. Firma to odůvodnila tím, že pro to nebyl systém recenzí určen.

HPE

Počítače a další technologická řešení nepošle do Ruska už ani společnost Hewlett Packard Enterprise. „Podnikání musí jít v této situaci až na druhé místo,“ prohlásil generální ředitel společnosti Antonio Neri.

Intel

Výrobce čipů kromě zastavení dodávek do Ruska a Běloruska poslal na Ukrajinu pomoc ve výši 1,2 milionu dolarů.

Jablotron

Další českou firmou, která se vyslovila proti ruské agresi, byla jablonecká společnost Jablotron. Firma vyrábí zabezpečovací techniku, v Rusku má 8091 uživatelů. Kromě zastavení prodejů společnost vypnula pro Rusko i Bělorusko služby cloudu včetně transferu dat na pulty centrální ochrany. Zakladatel firmy Dalibor Dědek k tomu dodal, že si "stále dobře vybavuje ten hrozný pocit, když mi bylo jedenáct let a do naší republiky vjely ruské tanky.“

Meta

Microsoft

Americká softwarová firma si dala celkem na čas. To, že zastavuje prodej svých produktů a služeb v Rusku, oznámila až v pátek 4. března. Tedy víc než týden po začátku konfliktu. Firma nicméně uvedla, že již od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu pomohla uchránit před kyberútoky víc než dvacítku ukrajinských úřadů a organizací. „Zasáhli jsme také proti kybernetickým útokům zaměřeným na několik dalších civilních míst,“ uvedla firma na svém blogu.

Netflix

Streamovací gigant pozastavil všechny budoucí projekty a akvizice, které v Rusku měl v plánu. Podle magazínu Variety zde chystal čtyři originální seriály, zastavil i už probíhající kriminálního thrilleru. V Rusku si službu předplácí necelý milion lidí.

Nokia

Nokia je stále největším světovým producentem infrastruktury pro telekomunikační sítě a výrobce elektroniky. Nokia je partnerem mnoha velkých ruských telekomunikačních operátorů – například MTS, Vimpelcom, Megafon nebo Tele2. Ani ona ale už nebude do Ruska dodávat své výrobky, uvedla agentura Reuters.

Oracle

Americká firma zaměřená především na vývoj databází bez bližších informací oznámila, že „přerušuje veškeré operace v Ruské federaci“. Není tedy jasné, co do bude znamenat pro stávající ruské klienty.

Samsung

Společnost Samsung oznámila konec dodávání svých produktů do Ruska v pátek 4. března. „Vzhledem k současnému geopolitickému vývoji byly zásilky do Ruska pozastaveny,“ citoval prohlášení firmy server The Verge. Nejde jen o chytré telefony, firma přestane podle agentury Bloomberg dodávat i čipy nebo spotřební elektroniku. V loňském roce držel Samsung v Rusku asi 30% podíl na trhu, následovaly značky Xiaomi, Apple a Realme.

SAP

Stejně jako v případě firmy Oracle zřejmě hrál u firmy SAP roli otevřený dopis, který jim poslal ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov. Technologické společnosti požádal, aby zastavily prodeje v Rusku. „Zastavujeme podnikání v Rusku v souladu se sankcemi a navíc pozastavujeme veškerý prodej služeb a produktů SAP v Rusku,“ napsal generální ředitel firmy Christian Klein. Německá softwarová společnost SAP se zaměřuje na produkty z oblasti ERP.