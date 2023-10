Za ďábelských 666 litrů krve počítač naplněný „lidskou krví“. Blizzard spustil netradiční propagaci na Diablo IV

Nová sezóna do Diabla IV s názvem Season of Blood před pár dny začala a Blizzard si při této příležitosti přichystal originální promo. Darování 666 litrů lidské krve pro zdravotní účely. Pokud se hráči složí a do 20. listopadu dokáží společně darovat požadované množství, budou se moci zúčastnit loterie o herní počítač stavěný do stylu Diabla IV a chlazený „lidskou krví“.





Nejedná se pochopitelné o lidskou krev a veškerá životudárná tekutina darovaná skrze zdravotní střediska půjde na zdravotnické účely. Jedná se však o povedené promo, které přichází příhodně v momentě, kdy organizace Červený kříž přišla se zprávou o nedostatku krve. Celá akce ale bohužel probíhá pouze na území USA. Malou útěchou jsou alespoň kosmetické předměty, které za splněné milníky dostanou všichni, tedy i my Evropané.

Jako první úroveň odměn při dosažení 33 % cíle je várka 5 zbraní, při splnění 66 % cíle se hráčům odemkne brnění Loch Raet Maor pro Barbariana. 100 % dosažení cíle pak všem odemkne nový skin Vermilion Eye Piebald pro jejich mounta (koně). Průběh krveprolití je možné sledovat online na speciálním webu Blood Harvest. Už nyní se hráčům v Americe povedlo darovat 25 % požadované částky, tedy něco přes 165 litrů krve.