Další hra od českých vývojářů putuje do předběžného přístupu. V říjnu dorazí akční RPG střílečky Dreadhunter

Herní scénu obohatí další hra od českých vývojářů, konkrétně od nezávislého pražského herního studia Tricker Arts, které je z části tvořeno bývalými zaměstnanci 2K Czech (Mafia 2). Studio se doposud zaměřovalo na tvorbu mobilních her, nyní však začíná vážněji přemýšlet i o hrách na počítače.





Důkazem má být nový herní počin nesoucí název Dreadhunter, akční sci-fi RPG, ve kterém se utkáte s gigantickými protivníky a zástupy nepřátel. Hra z izometrického pohledu nabízí zajímavý prvek v podobě unikátně generovaných kampaní, díky kterým by se neměla omrzet po pár hodinách hraní a měla by vždy přinášet čerstvé výzvy.

Hra vstoupí do předběžného přístupu 18. října na Steamu, kde nabídne první ze čtyř plánovaných aktů. Pro hráče to znamená 12 misí s více jak desítkou minibosů a jedním hlavním bossem. Fanoušky češtiny potěší i přítomnost našeho krásného jazyka hned z kraje vydání hry. Podle vývojářů by měl Dreadhunter strávit v předběžném přístupu přibližně rok, během kterého chtějí autoři brát zpětnou vazbu od hráčů a zároveň rozšiřovat portfolio zbraní, výbavy, nepřátel a schopností. Více informací je možné sledovat na oficiálních stránkách.