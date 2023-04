Co změnit v nastavení správce hesel, abyste se vyhnuli bezpečnostnímu průšvihu?

Asi málokdo dnes pochybuje o užitečnosti správců hesel. O to více vás možná překvapí, kolik z nich má až překvapivě laxní přístup k informacím, které si z nich zkopírujete. Jen si to představte – uložíte si do správce hesel přístupové údaje ke svému k nejcitlivějšímu účtu.





Později se chcete k tomuto účtu přihlásit, takže si přihlašovací údaje načtete ze správce hesel, který je zkopíruje do schránky. Na to byl nebylo nic zvláštního – problém je v tom, že tyto přístupové údaje ve schránce zůstanou teoreticky neomezeně dlouho a budou tak přístupné všem ostatním aplikacím, které máte ve svém mobilním telefonu v telefonu nebo počítači spuštěny. Pokud máte ve svém zařízení povolenu funkci cloudové schránky, pak tyto přístupové údaje mohou být dostupné i vzdáleným zařízením. Přitom abyste tyto přihlašovací údaje zobrazili, nemusíte je vůbec do žádných aplikací vkládat.

Naštěstí je možné tento bezpečnostní průšvih velmi rychle odstranit v nastavení správce hesel a popisované bezpečnostní riziko je odstraněno hned v zárodku. Věřte nebo ne, je to skutečně velmi jednoduché:

Spusťte rozšíření prohlížeče, mobilní aplikaci nebo počítačový program pro správu hesel.

V jeho nastavení najděte možnost pro vymazání schránky nebo pro nastavení doby, po kterou budou data ze správce hesel dostupná v operační paměti.

Zde změňte výchozí hodnotu „Nikdy“ nebo „Vypnuto“ na časový úsek, který vám vyhovuje. Pokud váš správce hesel již má toto nastavení správně ošetřeno, upravte si dobu existence dat ve schránce tak, aby vám vyhovovala.

V ideálním případě doporučuji provést výše popisované nastavení hned po instalaci správce hesel. Jestli se doposud v roce 2023 něco ukázalo jako závažné, pak je to potřeba přísnějšího zabezpečení. Důvěryhodný správce hesel hraje významnou roli při ochraně vašeho soukromí a jeho efektivita velmi závisí na způsobu jeho konfigurace a používání. Únikům dat (zejména těm velkým, k nimž došlo u firem Twitter a Experian) se pravděpodobně asi nevyhnete, ale alespoň můžete minimalizovat případné vzniklé škody.

Určitě nezapomínejte správce hesel využívat na maximum, a to co nejdříve – hned, jak se s ním podrobně seznámíte. Internet a jeho prostředí se neustále mění, proto je třeba být připraven. A jedním ze základních bezpečnostních opatření může být třeba dobře nastavený správce hesel.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com