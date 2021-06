Co váš počítač bude potřebovat pro spuštění Windows 11

Společnost Microsoft upřesnila hardwarové požadavky pro Windows 11. Firma slíbila, že finální verzi pro uživatele stihne připravit do Vánoc, na případný hardwarový update je tedy ještě dost času, přesto je dobré podívat se už nyní, co bude muset mít váš počítač, abyste nový systém spustili.

Navíc u „desítek“ budete mít možnost zůstat případně další čtyři roky, společnost slíbila že systém Windows 10 bude podporován až do roku 2025.

Požadavky na systém Windows 10 vs. Windows 11

Ve Windows 10 jsou hardwarové požadavky na počítač potřebné k jeho spuštění relativně mírné: procesor 1 GHz, 1 GB RAM (2 GB pro 64bitovou verzi operačního systému), 16 GB úložiště a displej alespoň s rozlišením 800 × 600.

Ve Windows 11 budete potřebovat výkonější počítač. Podle seznamu hardwarových požadavků potřebných pro Windows 11 je to poprvé, co budete potřebovat vícejádrový procesor, i když to nebude muset být nic extra. Požadavek je alespoň 1GHz a 64bitový procesor s dvěmi nebo více jádry. Ale nedělejte si starosti s tím, zda váš počítač obsahuje 64bitový čip, protože prakticky všechny počítače obsahují 64bitové procesory již od roku 2000.

Budete však potřebovat více paměti. Společnost Microsoft zvyšuje minimální množství paměti RAM na 4 GB a vyžaduje mnohem větší úložný prostor – 64 GB – než dříve. Je to proto, že velikost potřebného úložiště je podle Microsoftu „velmi variabilní“. Požadavky systému Windows na úložiště závisí na tom, jaké verze systému Windows byly dříve nainstalovány, na velikosti úložiště, které si systém Windows již nárokoval, na velikosti souboru stránek (známého také jako odkládací soubor), který funguje jako odlehčení pro hlavní systémovou paměť, a na dalších faktorech. Budete také potřebovat grafický procesor podporující DirectX 12 a displej s rozlišením alespoň 720p.

Společnost Microsoft také přidává nové, přísnější požadavky na zabezpečení systému Windows 11. Nyní budete potřebovat počítač, který obsahuje Trusted Platform Module 2.0, bezpečnostní koprocesor, který není přítomen na všech počítačích. TPM obsahuje hardwarový generátor náhodných čísel a může vydávat kryptografické klíče k ochraně vašich dat.

Moduly TPM také ověřují pravost hardwarových zařízení. (Společnosti Microsoft a AMD oznámily koncem roku 2020 doplňkovou technologii Pluton, původně vyvinutou pro Xbox, ačkoli počítače s Windows 11 ji zřejmě nevyžadují). Počítač musí také podporovat UEFI a být schopen Secure Boot.

Jak zjistit, zda na vašem počítači lze spustit systém Windows 11?

Existují dva způsoby, jak zjistit, zda na vašem počítači lze spustit systém Windows 11.

Chcete-li nejprve zjistit, zda váš počítač obsahuje čip TPM, můžete se ho prostě zeptat. Pokud do vyhledávacího řádku počítače se systémem Windows 10 zadáte příkaz tpm.msc, počítač otevře aplikaci Trusted Platform Module Management. Poté budete moci přejít k informacím o výrobci čipu TPM a zjistit, zda je čip TPM nainstalován a zda má certifikaci TPM.

Za druhé, společnost Microsoft poskytuje bezplatnou aplikaci, která umožňuje zjistit, zda je váš počítač schopen spustit systém Windows 11. Jmenuje se PC Health Check a je již k dispozici na webu společnosti Microsoft k dispozici. Jedná se o malou aplikaci Win32, která poskytuje přehled o tom, co je ve vašem počítači. Nabízí také kontrolu schopností počítače jedním kliknutím v horní části okna, abyste zjistili, zda můžete spustit systém Windows 11.