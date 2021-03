Co umí nejnovější Microsoft Edge? Lepší vyhledávání i synchronizaci karet

Vyhledávání na bočním panelu: stoprocentně užitečné

Zatímco boční panely najdete i v jiných internetových prohlížečích, vyhledávání v bočním panelu je jednou z funkcí, která byla integrována pouze do internetového prohlížeče Edge, a dlužno říci, že velmi promyšleně. Stačí na internetové stránce zvýraznit nějaké slovo či frázi a poté na ni klepnout pravým tlačítkem myši – zobrazí se místní nabídka, v níž vyberte položku Vyhledat na bočním panelu.

Tato funkce je doslova geniální v tom, že díky ní prakticky okamžitě získáte definici nebo vysvětlení označeného pojmu nebo fráze, a to, aniž byste museli otevřít novou kartu a pak se následně vracet k tomu, co právě děláte. Vyhledávání na bočním panelu tedy představuje naprosto dokonalý způsob, jak se soustředit na úkol, který máme před sebou, a přitom současně hledat nějaké nové informace.

Nová karta a e-mail?

Možnost zobrazit nový e-mail – to je něco, co firma Microsoft nikdy dříve nenabídla. Tato funkce se však nezobrazuje automaticky – musíte ji dodatečně zapnout, ale nejedná se o nic složitého. Současně musíte počítat s tím, že tuto funkci nemusíte mít k dispozici okamžitě – podle firmy Microsoft se bude uživatelům uvolňovat postupně a celá operace by měla trvat asi měsíc.

A jak to vlastně funguje: Když spustíte internetový prohlížeč Edge úplně poprvé, nabídne se vám možnost vybrat si mezi třemi rozvrženími: nerušivým, inspirativním nebo informativním. – nejedná se o nic jiného, než o nastavení a vyladění zobrazování množství zpráv a dlaždic aplikací, které vám prohlížeč Edge zpřístupní.

Případné úpravy samozřejmě můžete provádět i později, a to pomocí nabídky prohlížeče Edge – klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu okna prohlížeče a z nabídky, která se vzápětí zobrazí, vyberte položku Nastavení. Na nové kartě s nastavením prohlížeče, která se vzápětí zobrazí, pak klepněte na položku Stránka Nová karta a poté si upravte rozložení stiskem tlačítka Přizpůsobit, které se nachází vpravo nahoře.

Nyní na nové kartě klepněte na znaménko plus, které se nachází vedle vašich aktuálně zobrazovaných rychlých odkazů, a pak podle firmy Microsoft vyberte mezi navrhovanými aplikacemi položku Outlook. Pokud tuto funkci chcete používat, musíte se samozřejmě v internetovém prohlížeči Edge přihlásit pomocí stejného účtu, jaký používáte v programu Outlook.

Popisovaná nová funkce však nefunguje ani se službou Outlook.com a ani s aplikací Pošta. Ale zato vám zobrazí tři nejnovější e-maily a také možnost vytvořit nový e-mail. Je těžké říci, zda se tato konkrétní funkce stane populární, nicméně u firmy Microsoft je již delší dobu zvykem, že se snaží vkládat navzájem související aplikace a funkce tam, kde si myslí, že je uživatel ocení, a toto tak je jen další příklad z mnoha.

Historie prohlížení, synchronizace karet a k tomu uspané karty

Když asi před rokem firma Microsoft vydala internetový prohlížeč Edge postavený na jádře Chromium, bylo v něm několik drobných nedostatků. Co se například týká synchronizace, pak oblíbené položky a nastavení se synchronizovala naprosto bez problémů, ale synchronizace ostatních součástí internetového prohlížeče ovšem v podání firmy Microsoft fungovala daleko pomaleji. Nicméně firma Microsoft zapracovala a integrovala dvě vynikající funkce týkající se synchronizace karty historie a otevřených karet – jejich obsah se nyní synchronizuje napříč internetovými prohlížeči Edge, které třeba možná máte právě teď otevřeny.

Navíc obě funkce jsou dostupné jak pro uživatele prohlížeče Edge na klasických počítačích, tak na mobilních zařízeních – stačí, když na nich budete přihlášeni ke stejnému účtu Microsoft.

Firma Microsoft také zlepšuje výkon počítače tím, že se snaží minimalizovat spotřebu systémových prostředků vyžadovaných jednotlivými kartami. Jedná se opět o zcela novou funkci tzv. uspaných karet, kterou můžete v internetovém prohlížeči Edge konfigurovat v nabídce Nastavení v sekci Systém, kde povolíte možnost Šetřit prostředky pomocí uspaných karet. Firma Microsoft vysvětluje funkci uspaných karet tak, že se jedná o aktuálně nepoužívané karty, které v případě, že máte v internetovém prohlížeči Edge otevřeno několik karet, uvolní systémové prostředky, které v danou nepotřebují. Takto uvolněné systémové prostředky jsou pak k dispozici nově otevřeným nebo i stávajícím kartám, popř. dalším aplikacím. Díky tomu by nemělo docházet ke zpomalování výkonu celého počítače.

Nové motivy v internetovém prohlížeči Edge, a to nejen pro hráče

Možná jste četli některý z našich článků zabývajících se přizpůsobením vašeho počítače, kde jste se pravděpodobně zachytili, kolik vydařených motivů, které následně můžete použít třeba na pozadí pracovní plochy, Microsoft nabízí. V loňském roce začala firma Microsoft rozšiřovat tyto motivy i do internetového prohlížeče Edge, kde mimochodem nabízí i pozadí s motivy nějakým způsobem spojené s konzolí Xbox. Tyto motivy se mohou zobrazovat například při otevření nové karty prohlížeče.

Aktuálně máte k dispozici 24 nových motivů pro internetový prohlížeč Edge, a nachází se mezi nimi i motivy spjaté s konzolí Xbox pocházející z uživateli oblíbených franšíz: Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori and the Will of the Wisps a další. Krátké video představující nové motivy pro Microsoft Edge si můžete přehrát po klepnutí na tento odkaz: https://youtu.be/bRhq1E4p99A.

A to je jen začátek, jak tvrdí ve své příspěvku na blogu William Devereaux, senior program manager pro Microsoft Edge. Zde píše mimo jiné i o tom, že sbírka motivů se bude neustále rozšiřovat a že v následujících měsících postupně přibude i podpora pro vkládání vlastního motivu libovolným uživatelem. Současně bude brzy možné vybrat si přímo v nastavení internetového prohlížeče Microsoft Edge konkrétní barevný motiv.

Karty s recepty, které vás dostanou takříkajíc přímo k jádru pudla

Pokud jste se v současné době vrhli na domácí vaření, pravděpodobně jste si všimli, že řada receptů obsahuje rádoby obohacení v podobě nějakých osobních dojmů či příběhů, a to se snahou tento recept zosobnit nebo jednom jednoduše nafouknout jeho délku, a to s cílem pozitivně ovlivnit internetové vyhledávače.

Je nám jasné, že řada uživatelů o takové nafukování nestojí a raději ocení přesný recept bez jakýchkoliv přídavků. Firma Microsoft se však v tomto ohledu snaží pokročit ještě dále. Pokud na Bingu vyhledáte recept, zobrazí se vám přehled karet s názvem receptu a internetovým odkazem. Když na tento recept najedete myší, pokusí se Microsoft z webu vyextrahovat samotný recept, nebo alespoň seznam ingrediencí a odhadovanou dobu přípravy.

Karty pro otáčející se přehledy obrázků i karty s informacemi

V internetovém prohlížeči potkáte zobrazení v kartách čím dál více. Nově se jedná například o karty obsahující více příbuzných obrázků, přičemž v těchto kartách je možné si tyto obrázky prohlížet otáčením doleva či doprava. Dalším druhem karet jsou karty informační, které se mohou zobrazovat v podobě postranního panelu.

Zmiňované informační karty jsou alespoň vzhledově velmi působivé a svým způsobem jako by se vracely do dob encyklopedie Encarta firmy Microsoft — rozhodně se nejedná jen o soubor suchých faktů. Bude velmi zajímavé sledovat, jestli se tyto nové a minimálně vizuálně zajímavé informační karty uchytí, jak rychle se tak stane, a do jaké míry se jejich používání rozšíří.