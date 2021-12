Přijdete domů a jako vždy zapnete počítač a nedočkavě čekáte, až se spustí operační systém. Ale ono nic – resp. počítač jakoby běží, jenom na monitoru není nic vidět. Co se děje?

V tomto případě máme pro vás jednu špatnou a jednu dobrou zprávu. Začněme třeba to špatnou – je velmi pravděpodobné, že budete muset s počítačem do servisu. Ta dobrá zpráva je, že pomocí několika jednoduchých testů si tento nákladný výlet budete moci odpustit, anebo alespoň v případě, kdy se opravě v servisu nevyhnete, tam přijdete vyzbrojeni dostatečnými vědomostmi na to, abyste dokázali objasnit pravděpodobnou příčinu nefunkčnosti.

Předpokládejme, že na monitoru není vidět vůbec nic. Nevidíte ani logo Windows, ani logo výrobce počítače, ani blikající kurzor. V to chvíli – ať je to, co je to, jedná se o problém hardwarový. Operační systém Windows v tuto chvíli můžeme ze hry vynechat. Stejně tak i pevný disk. Ale o jakém monitoru tu vlastně vůbec mluvíme? Budeme se věnovat jak externímu monitoru, tak i obrazovce integrovaného do notebooku nebo do all-in-one zařízení.

Externí monitor

Jak říká osvědčené pravidlo, je diagnostika i oprava hardwaru daleko snazší, pokud se jednotlivé komponenty nenachází takříkajíc v jedné krabici, ale když se jedná o relativně samostatné komponenty. Ze všeho nejdříve prověřte, co se stane s LED diodou monitoru, když zapnete počítač. Začne svítit nebo změní barvu stejně jako předtím, než se problém objevil?

Pokud se LED dioda na monitoru vůbec nerozsvítí, pak zkontrolujte, zda je monitor zapnutý a zda j monitor připojen do elektrické sítě. Pokud ano, zkuste monitor zapojit do jiné zásuvky.

Jakmile máte jistotu, že je monitor napájen z elektrické sítě, zkontrolujte kabel, který propojuje monitor s počítačem. Prověřte, že je kabel na obou koncích správně zapojen.

Pokud ani to nepomůže, kabel vyměňte.

Ani to nepomohlo? Pak je čas na výměnu monitoru, což není problém, pokud máte k ruce nějaký jiný. V opačném případě vezměte svůj monitor ke kamarádovi a zkuste, zda funguje s jeho počítačem.

Pokud monitor nefunguje ani po zapojení k jinému počítači, pak je tento monitor poškozený a nezbývá než koupit nový.

V opačném případě zkuste ve svém počítači vyměnit grafickou kartu.

