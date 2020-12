Ano, je to tak. Stahování videí ze služby YouTube je velmi snadné, ale legální stahování z tohoto portálu, to je trochu jiné kafe. Vzhledem k tomu, že žádný zákon, který by přesně říkal, že nesmíte bez poplatku z YouTube stahovat žádná videa, neexistuje, nezbývá, než se řídit samotnými pravidly portálu YouTube. A dodejme, že tato pravidla jsou velmi jasná.

Ještě předtím, než se tedy pustíte do stahování videí z portálu YouTube, přečtěte si následující čtyři pravidla, o nichž byste měli v každém případě vědět.

Existuje pouze jeden stoprocentně legální způsob stahování videí z portálu YouTube

Pokud chcete stahovat videa z portálu YouTube ve víře, že tuto činnost provádíte legálně, pak tak můžete činit pouze pouze jedním způsobem, a to tak, že se zaregistrujete a že si zaplatíte přístup ke službě YouTube Red.

Tato služba ovšem nabízí i celou řadu dalších výhod, například videa bez reklam, přístup k k seriálům a filmům vlastní výroby, streaming hudby. To vše za 10 USD měsíčně včetně již zmiňované možnosti uložení libovolného videa z portálu YouTube do počítače a jejího pozdějšího spuštění offline.

I když i u tohoto offline prohlížení videí je několik omezení. Například je možné stahovat videa z portálu YouTube pouze prostřednictvím aplikace YouTube určené pro operační systémy Android a iOS. Z portálu YouTube tedy nelze stahovat videa ani do počítače PC, ani do počítačů Mac.

Videa z YouTube uložená na vašem zařízení se pak po 30 dnech odstraní a některá videa už ani nepůjde stáhnout znovu – konkrétní rozhodnutí záleží na autorech videa, kteří je na YouTube umístili. Po vypršení předplatného služby Red skončí i možnost přehrát videa stažená z YouTube a uložená na vašem zařízení.

Jak je vidět, při používání služby YouTube Red se musíte při používání videí smířit s celou řadou omezení – na druhou stranu alespoň můžete mít dobrý pocit z toho, že používám videí v rámci této služby nijak neporušujete zákon.

