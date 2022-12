Čím upgradovat počítač? Otestovali jsme SSD disky Crucial P3 a BX500

První jmenovaný model je určen zejména jako systémový disk pro náročnější aplikace, jako je zpracování videa, grafické práce, nebo pro náročné hráče. P3 je formátu M.2 2280 s rozhraním NVMe Gen3. Použité paměti jsou Micron® Advanced 3D NAND.





Disk se nabízí v kapacitách 500GB, 1000GB a dále 2 a 4TB. My jsme měli možnost otestovat kapacitu 1000GB. Balení samotné obsahuje kromě disku jen instalační šroubek a letáček s odkazem na webové stránky, kde uživatel najde instrukce pro instalaci a případně software pro klonování svého původního systému na nové SSD.

Disk není osazen žádným chladičem, a tak není problém nainstalovat ho i do nízkoprofilového notebooku. Na druhou stranu je třeba použít teplovodivou pásku pro zlepšení jeho chlazení.

Celkové výsledky testu CrystalDiskMark u disku Crucial P3 1000GB Autor: PCWorld

Výrobce deklaruje rychlost sekvenčního čtení 3500MB/s a zápis pak 3000MB/s. Při našich testech jsme dosáhli rychlostí 3460MB při čtení a 2845MB pro zápis. Disk se tak řadí do slušného výkonového pole po bok Samsungu nebo Kingstonu. Není sice vybaven podporou HW šifrování, ale to pro drtivou většinu uživatelů nebude představovat žádný problém.

Výsledky testu AS-SSD Autor: PCWorld

Co se životnosti týče, tak 1000GB disk nabízí 220TBW, což je bohužel ve srovnání s konkurencí méně, než by se očekávalo. Na druhou stranu na disk je poskytována záruka pět let, což ukazuje, že disk by měl spolehlivě fungovat dostatečně dlouho. V současné době se Crucial P3 s kapacitou 1000GB nabízí za cenu 225,– Kč.

Technická data disku:

Rozhraní: NVMe (PCIe Gen 3 x4)

Kapacita: 1 TB

Provedení: M.2 (2280)

Sekvenční čtení: 3500 MB/s

Sekvenční zápis: 3000 MB/s

Životnost (TBW): 220 Terabytes

Záruka: 5 let

Klasický SSD disk za dobrou cenu

Dalším diskem v pořadí, který jsme vyzkoušeli, je Crucial BX500 2000GB. Je určen pro SATA rozhraní. Výrobce deklaruje sekvenční přenos 540MB/s pro čtení a 500MB/s pro zápis.

Jde o klasický SSD disk, který je na trhu již nějakou dobu, ale může být zajímavou volbou pro všechny, kteří potřebují nahradit klasický pevný disk větší kapacity cenově dostupným SSD. Hodí se především pro každodenní běžnou rutinní práci.

Výsledky testu CrystalDiscMark disku Crucial BX500 2000GB Autor: PCWorld

Použité paměti jsou Micron 96L TLC. Disk není vybaven DRAM cache, takže při přenosu opravdu velkého množství dat může po vyčerpání SLC cache docházet k poklesu přenosové rychlosti. S tím je třeba počítat. Ale při běžném provozu k takovým okamžikům bude docházet zřídka.

Během našeho testování jsme naměřili sekvenční přenos 548MB/s při čtení a 494MB/s při zápisu dat. Rychlost při práci se 4k soubory je pak 24MB/s při čtení a slušných 108MB/s při zápisu. Hlavní devizou disku je ale především vynikající poměr cena/kapacita a tak je třeba disk vnímat. Jeho životnost je garantována po dobu tří let a měl by vydržet zapsání 720TBW. Při současné ceně 3 889,– patří mezi nejdostupnější SSD disky s kapacitou 2000GB.

Technická data disku: