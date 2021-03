Chytrá domácnost pro začátečníky? Nemusí to stát ani spoustu peněz

Používání centrálních prvků s sebou nese nepopiratelné výhody – jednou z těch nejvýznamnějších je skutečnost, že se pro ovládání všech komponent chytré domácnosti používají jedno uživatelské rozhraní, nicméně to v žádném případě neznamená, že musíte takový centrální prvek ve své chytré domácnosti nutně mít. Co však musíte mít naprosto jistě, je skutečně dobrý bezdrátový směrovač – ideálně takový, který dosáhne i do těch nejzapadlejších koutů vaší domácnosti.

Zní to moc hezky, ale buďme realisté: toto řešení je jednak finančně náročné a je obecně náročné i časově. A pro spoustu uživatelů je nad jejich síly. Pokud ale nejsou vaše představy o chytré domácnosti tak náročné, zjistíte, že i s pouhými několika relativně levnými zařízeními můžete dosáhnout uspokojivých výsledků – výsledků, které vám poskytnou do značné míry to samé, co chytrá domácnost vybavená těmi nejšpičkovějšími produkty, a to za zlomek ceny.

Pokud si chcete doma vytvořit inteligentní domácnost, pak na to můžete jít několika cestami. Jedna z nich předpokládá, že si nakoupíte spoustu nejrůznějších komponent – senzorů, chytrých žárovek, bezpečnostních kamer, reproduktorů a kdoví co dalšího.

Chytré osvětlení

Pro naprostou většinu uživatelů zajímajících se o život v chytré domácnosti je takovou vstupní branou osvětlení. Pravdou je, že celá řada systému chytrého osvětlení funguje perfektně i bez přítomnosti centrálního prvku, a i přesto je takové chytré osvětlení schopno komunikovat s ostatními komponenty chytré domácnosti.

Konkrétním příkladem mohou být žárovky od firem Cree, LIFX nebo TP-Link, které komunikují pomocí Wi-Fi. Jiné chytré žárovky včetně například nejnovějších chytrých žárovek Philips Hue komunikují pomocí Bluetooth integrovaném ve vašem smartphonu.

Některé jiné chytré žárovky zase sází na technologii Zigbee a proto potřebují, aby byl ke směrovači připojen most (bridge) ZigBee-to-Wi-Fi. Jakoukoliv z těchto chytrých žárovek pak můžete ovládat prostřednictvím aplikace nainstalované ve vašem smartphonu nebo tabletu. Tato aplikace vám rovněž umožní vytvářet (programovat) různé scény nebo plány osvětlení.

Pokud máte doma naprostou většinu svítidel umístěných na stropě a ovládáte je klasickým vypínačem na stěně, pak není od věci popřemýšlet o tom, zda by nebylo vhodnější tyto vypínače nahradit inteligentními vypínači a stmívači.

Jde totiž o to, že jakmile chytrou žárovku ovládáte klasickým vypínačem, děláte z ní vlastně žárovkou “hloupou”. Inteligentní vypínače, které fungují ve vaší bezdrátové síti Wi-Fi, a přitom nevyžadují přítomnost centrálního prvku, vyrábí například firmy Leviton, Lutron, TP-Link, Ecobee a další. Pro zajímavost a inspiraci se můžete podívat na skutečně prvotřídně propracovaný, nicméně relativně drahý systém ovládání osvětlení od firmy Noon Home.

Pokud pro osvětlení používáte spíše lampy, pak můžete vyzkoušet chytré zásuvky od firem Lutron Caséta nebo Wemo Mini, které vám umožní lampy rozsvítit a zhasnout – a nejen to – u lap můžete nastavit i jejich postupné stmívání, ať už pomocí aplikace pro smartphone nebo vytvořením vlastního plánu.

Chytré reproduktory

Co myslíte: existuje ještě nějaký pohodlnější způsob pro ztlumení světel, když se chcete večer dívat na nějaký film, než pomocí smartphonu vytaženého z kapsy?

Ano, existuje: hlasové povely – vždyť stačí říci “dim the lights” (ztlum světla) a nechat chytrý reproduktor spárovaný s inteligentním osvětlením, aby toto ztlumení zařídil. V oblasti chytrých reproduktorů jsou na trhu dominujícími hráči řady Amazon Echo a Google Home.

V posledních letech měla převahu spíše firma Amazon – její výrobky používalo daleko více uživatelů, poskytovala daleko větší podporu a jeden čas měla pouze tato firma chytré reproduktory s obrazovkou. Na druhou stranu firma Google pomalu, ale jistě začíná náskok Amazonu dohánět.

Digitální asistenty Alexa od Amazonu a Asistenta Google můžete stále častěji nacházet v konkrétních produktech třetích stran. Například firma Ecobee používá “vnitřnosti” asistenta Echo ve svém chytrém termostatu Ecobee4 a v chytrém vypínači Ecobee Switch+. Firma Lenovo zase byla na trhu první, která uvedla na trh zařízení Google Home vybavená obrazovkami (konkrétně se jedná o řadu Lenovo Smart Display).

A protože jsou popisované chytré reproduktory tak intenzivně využívány jinými výrobci chytrých zařízení do domácnosti, staly se tím de facto centrálními prvky, takže slouží jako hlavní bod pro interakci pro všechna zařízení, od chytrého osvětlení k domácím bezpečnostním kamerám, z nichž byl pak obraz zobrazován na televizích nebo na jiných zařízeních, pokud mají vlastní obrazovky.

Abychom tady nepsali jen o řešení firem Amazon nebo Google – řešení chytré domácnosti ovšem nabízí třeba i firma Apple a konkrétní řešení této firmy si určitě nezaslouží, aby byla opomíjena. Firma Apple vzala výzvu v podobě řešení chytré domácnosti velmi vážně a projevilo se to v uvedení řešení HomeKit, které bylo představeno v roce 2020, a to ve své levnější verzi chytrého reproduktoru HomePod, který využívá asistentku Siri. Firma Apple se navíc v oblasti chytré domácnosti přihlásila k závazku k ochraně soukromí.

Chytré termostaty

Jen málo zařízení chytré domácnosti dokáže v sobě skloubit zvýšení komfortu a současně úsporu nákladů či energie. Jedním z nich jsou právě chytré termostaty. Tato zařízení už dávno neumí jen zapnout topení či chlazení na základě plánu, který si vytvoříte podle svých předpokladů, kdy asi tak chodíváte domů, abyste měli doma pohodlí – to se bere jako samozřejmost. Tato zařízení dokážou dnes zjistit, kdy jste doma a kdy jste pryč, takže systém topení či chlazení pracuje jen tehdy, kdy je to skutečně třeba.

Nejnovějším trendem v této oblasti pak je vybavení termostatů senzory, které můžete umístit do místností, které obýváte nejčastěji, takže termostat pracuje na základě toho, zda jste přítomni doma, namísto spínání topení či chlazení založeného na umístění termostatu, který se často nachází na chodbě, kterou jen občas projdete.

Chytrý termostat Ecobee s ovládáním hlasem má integrovaný reproduktor Amazon Echo a dokáže ta odpovídat na vaše hlasové povely. Současně má vzdálené pokojové senzory, které pomáhají eliminovat ve vašem domě horká a chladná místa. Toto špičkové zařízení dokonce může sloužit i jako centrální prvek pro větší systém chytré domácnosti nebo systém zabezpečení domácnosti.

Skvělé chytré termostaty vyrábí i firma Nest, konkrétně třeba její úplně nový termostat Nest za 129 USD. Firma Wyze Labs nedávno uvedla na trh chytrý termostat za 50 USD, který si určitě zaslouží pozornost zejména těch uživatelů, u nichž jsou ostatní řešení nad jejich finanční možnosti.

Kamery pro zabezpečení domácnosti

Kvalitní domácí bezpečnostní kamera se u vás doma může stát takovým vševidoucím okem, které oceníte zejména tehdy, pokud jste mimo domov. Kamery pro vnitřní použití vám pomohou při sledování vašich dětí či domácích zvířat, venkovní modely zase dokážou chytit při činu různé nenechavce a doufejme i v první řadě odradit je od jejich nekalých úmyslů.

Některé modely, například ty od firem Ring, Aro, Netatmo nebo Maximus, mají integrována světla, která osvětlují okolí. Kamery integrované do dveřních zvonků mohou sledovat verandu či prostor před dveřmi a jejich prostřednictvím můžete komunikovat s návštěvníky, aniž byste se museli přiblížit ke dveřím – dokonce ani nemusíte být doma.

Systémy pro přenos zvuku do více místností (multi-room audio)

Dokonale promyšlená řešení pro přenos zvuku do více místností v domácnosti od firem jako je Sonos, Yamaha (MusicCast) nebo Denon (HEOS) jsou prakticky soběstačná, takže v jejich případě stačí umístit reproduktory do jednotlivých místností ve vaší domácnosti a už můžete streamovat hudbu z vaší hudební sbírky nebo z online služeb, jako je třeba Spotify. Přitom je možné posílat do všech místností stejnou hudbu, nebo klidně do každé místnosti posílat jinou skladbu.

Některé firmy mají ve své nabídce soundbary, kterými můžete umocnit zážitek ze sledování televizních pořadů nebo filmů i tehdy, pokud právě neposloucháte hudbu. V každém případě si vystačíte se smartphonem nebo tabletem, jehož prostřednictvím vše ovládáte. Některé modely firmy Sonos dokonce mají integrovánu jak Alexu od Amazonu, tak Asistenta Google, což jim umožňuje ovládat další zařízení chytré domácnosti (aktivovat ovšem můžete pouze jednoho nebo druhého asistenta – oba současně používat nemůžete).

Chytré detektory kouře nebo oxidu uhelnatého

Standardní detektory kouře nebo oxidu uhelnatého jsou už ze své podstaty hloupá zařízení. Jejich poplašné houkání sice může být dost hlasité, ale k čemu je, když je nikdo neslyší, protože třeba právě není nikdo doma? Chytrý detektor kouře samozřejmě hlasitě houká také, ale kromě toho posílá poplašnou zprávu do vašeho smartphonu, a nejen do něj – dokáže v případě vzniku nebezpečné události poslat zprávu komukoliv, koho pověříte.

Některá chytrá poplašná zařízení pro detekci kouře, jako je například Nest Protect, obsahují varovná světla, která vám pomohou najít cesty pryč ze zakouřeného domova. Jiná zařízení, jako je například First Alert Onelink Safe & Sound, zase mají integrovány pokročilé funkce, jakým je třeba integrovaný chytrý reproduktor. Pokud ve vašem případě hrají důležitou roli peníze, pak můžete využít levnějšího řešení od firmy Roost – chytrou baterii, která učiní váš současný hloupý detektor kouře chytřejším.

Chytré zavlažování

Jedním z nejcennějších a životodárných prostředků je bezesporu voda. Chytrý zavlažovací systém vám pomůže uchovat váš trávník a zahradu dostatečně vlhkou. Vše na zahradě pak může prospívat a růst, a to, aniž by se plýtvalo vodou. Ze všech subsystémů chytré domácnosti, do nichž jste postupně investovali, může být právě systém zvlažování tím, u něhož s připojením k centrálnímu prvku chytré domácnosti příliš nepočítejte.

Chytré zavlažovací systémy mohou být i dosti komplikované, takže obvykle je nejlepším řešením použití jednoúčelové aplikace. Velmi oblíbenými produkty v této kategorii jsou výrobky firmy Rachio, nicméně za zmínku určitě stojí i produkty konkurenční firmy Wyze Labs, která nedávno na trh uvedla podobné produkty, ovšem v nižší cenové kategorii.

Několik slov o IFTTT

Jedním z nejlepších způsobů, jak zařídit, aby naprosto různorodá zařízení chytré domácnosti spolu navzájem spolupracovala, je použití účtu služby IFTTT. Zkratka IFTTT pochází ze slov “If This Then That“ (v češtině se volně řešeno jedná o frázi “Když je splněna tato podmínka, pak udělej tuto operaci“). Jedná se o službu, v níž nějaká akce vykonaná jedním zařízením (nebo službou) vynutí provedení akce jednoho nebo několika jiných zařízení nebo služeb.

Službu IFTTT je možné přirovnat k chytrému centrálnímu prvku pro domácnost umístěnému v cloudu. Podpora této služby je skutečně široká – a nemusí se jednat jenom o zařízení a služby chytré domácnosti.

Služba IFTTT kdysi byla službou poskytovanou zdarma, ale to už v současnosti neplatí, alespoň ne doslova. Existuje účet služby IFTTT ve variantě Standard, který je stále zdarma a v němž můžete používat tolik existujících apletů IFTTT, kolik chcete – a máte na výběr z několika tisíc.

Díky službě IFTTT můžete například zajistit, aby se po vypršení časovače nastaveném na Amazon Echo rozsvítily chytré žárovky Philips Hue. Pokud bychom tuto operaci měli vyjádřit v podobě appletu, pak by bylo asi takto: “When the timer on my Amazon Echo runs out” (toto je část apletu if this), then flash my Philips Hue smart bulbs (toto je část apletu then that). Česky by se tato věta dala vyjádřit následovně: „Když vyprší časovač na zařízení Amazon Echo, pak rozsviť moje chytré žárovky Philips Hue“.

Při používání účtu Standard si však můžete ve službě IFTTT vytvořit pouze tři nové aplety IFTTT. Pokud se vám nepodaří najít takový aplet, který by vám vyhovoval a chcete si vytvořit více než tři aplety, pak musíte přejít na účet ve variantě IFTTT Pro, za který zaplatíte měsíčně 3,99 USD.

Služba IFTTT má skutečně velmi primitivní ovládání: Chcete-li vytvořit aplet, přesuňte se na web služby IFTTT a pak vyberte a klepněte na službu či zařízení, které chcete použít jako spouštěč (to je ve frázi If This Then That to slovo this), propojte je se svým účtem IFTTT a poté vyberte a klepněte na službu či zařízení, které má po zavolání spouštěče provést nějakou akci.

Jste připraveni?

Na výše uvedených řádcích jsme uvedli jednotlivé součásti chytré domácnosti zhruba v tom pořadí, v jakém si myslíme, že je bude většina uživatelů instalovat, nicméně nikde není psáno, že to tak musí nezbytně být. Pokud si myslíte, že je instalace detektoru kouře přednější před instalací chytrého osvětlení, jděte na instalaci detektoru kouře!

Pokud se domníváte, že pravděpodobně budete investovat do centrálního prvku chytré domácnosti, v němž budete mít pod kontrolou a pod jedním uživatelským rozhraním všechny komponenty chytré domácnosti, pak se ujistěte, že jsou všechny komponenty chytré domácnosti, které máte pořízeny nebo které si budete teprve pořizovat, kompatibilní (tj. že budou komunikovat) s nejběžnějšími centrálními prvky.

Například Samsung SmartThings a Hubitat Elevation patří mezi centrální prvky chytré domácnosti, které podporují naprostou většinu obecných produktů chytré domácnosti. Další výkonné systémy, jako je například Ring Alarm, jsou více orientovány na bezpečnostní hledisko chytré domácnosti a jejich podpora komponent třetí strany je omezenější. Pokud si nejste podporou konkrétního prvku jisti, podívejte se na internetové stránky výrobce centrálního prvku, kde si můžete ověřit, která zařízení spolu navzájem komunikují.

Pokud při rozhodování o koupi té které komponenty v současnosti zohledníte i kompatibilitu, pak investici do počátečního vybavení pro chytrou domácnost zhodnotíte na maximum.