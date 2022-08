Chcete zkusit generátor fotografií nahých žen? Dostanete fotky jako z hororu

Tento týden jsme upozornili na aplikaci Midjourney, což je skvělý generátor uměleckých děl využívající umělé inteligence. Je nyní k dispozici pro všechny, jen musíte mít účet na Discordu.





Pornpei.ai je úplně jiné kafe, jak už ostatně napovídá jeho název. Tvůrci aplikace v jednoduchém rozhraní nabízí, aby si každý podle zvolených filtrů nechal vytvořit svou ideální ženu. Samozřejmě nahou a pokud možno i v explicitní scéně. Chcete prostě blondýnu s nadváhou na pláži? Jak je libo.

Uživatelské rozhraní Pornpei.ai Autor: Printscreen PCWorld

Každopádně je to kontroverzní věc a ta logicky budí zájem. I proto server neustále hlásí: „Server is overloaded, please try again later.“

Máte alespoň šanci si prohlédnou vytvořená dílka. A je to tedy bizár. Pokud se zaměříte na obličeje, dostanete přehlídku, která připomíná výtvory maskérů ultralevného hororového filmu. Ale třeba právě to někoho láká.