První díl: Chcete vědět, kdy vám odejde váš disk

Máte také ve svém počítači disk SSD? Pak byste dozajista rádi věděli, kdy je váš disk SSD v pořádku a kdy už je nejvyšší čas jej zálohovat. Přece jen je to jiný typ disku než klasický magnetický pevný disk.

Určení životnosti disku

Z výše uvedeného vyplývá, že váš disk SSD má omezenou životnost, která se obvykle vyjadřuje počtem zapsaných terabajtů (terabytes written – TBW). Výrobci disků SSD ovšem toto číslo často vůbec neuvádí, přičemž platí, že váš disk SSD, že odejít ještě před dosažením tohoto magického čísla, nebo naopak může vydržet daleko déle – to závisí na celé řadě faktorů.

Například firma Samsung uvádí pro výdrž svých disků SSD s označením 850 EVO hodnotu 150 TBW. U naprosté většiny disků SSD je tato hodnota však pohybuje v rozmezí od 75 do 150 TBW.

K většině disků SSD se dodává software, který vám prozradí, kolik dat se již na váš disk SSD zapsalo. Například pro disk SSD firmy Samsung stačí otevřít hlavní stránku programu SSD Magician.

V námi popisovaném případě se jedná o dva roky starý disk SSD a dosud na něj bylo zapsáno téměř 32 TB. Pokud by toto číslo bylo ještě vyšší, nějakých 60 TB, pak už bychom se mohli začít znepokojovat, ale i přesto by měl mít náš disk SSD ještě před sebou docela dlouhý život. Samozřejmě že máme tento disk zálohovaný, doufejme, že to samé platí o pro váš disk SSD.

Každá značka disků SSD má své vlastní nástroje. Na těchto internetových stránkách se můžete poohlédnout po diagnostických nástrojích pro disky SSD od firem Crucial, Sandisk a Intel. Můžete rovněž použít i nástroj třetí strany s názvem CrystalDiskInfo – na obrázku níže se můžete podívat, jak náš disk vypadá z pohledu právě tohoto nástroje.