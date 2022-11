Chcete mít v Edge režim prohlížeče Internet Explorer?

Firma Microsoft už několik let postupně opouštěla internetový prohlížeč Internet Explorer a namísto něj propagovala a nadále propaguje a vyvíjí svůj vlastní internetový prohlížeč Microsoft Edge, který je daleko rychlejší i bezpečnější. Oficiálně byl přechod od internetového prohlížeče Internet Explorer k internetovému prohlížeči Edge dokončen 15. června 2022, kdy firma Microsoft Internet Explorer zrušila.





O staré weby, které v soudobých internetových prohlížečích moc dobře nefungují, se však bát nemusíte. Microsoft Edge totiž obsahuje funkci nazvanou Režim Internet Explorer. Tato funkce byla primárně navržena pro firmy, které potřebují načítat interní stránky, aniž by je musely aktualizovat nebo předělávat, ale funguje i pro běžné uživatele, kteří si jen chtějí prohlédnout starší stránky, které nebyly aktualizovány pro zobrazování v nynějších internetových prohlížečích. Počítá se s tím, že i tato funkce bude postupem času postupně odstraněna, ale je naprosto jistí, že aktuální stav ještě nějakou chvíli zůstane.

Pokud byste chtěli v internetovém prohlížeči Edge vyzkoušet režim Internet Exploreru i vy, není v tom žádný problém. Jednoduše spusťte internetový prohlížeč Edge a v něm klepněte v pravém horním rohu okna na tlačítko obsahující tři tečky. V rozevírací nabídce, která se za okamžik zobrazí, pak vyberte položku Nastavení.

V levém panelu následně vyberte položku Výchozí prohlížeč.

Nyní se ocitnete v okně Výchozí nastavení prohlížeče. V sekci Kompatibilita s prohlížečem Internet Explorer vyberte v rozevírací nabídce u možnosti Povolit opětovné načtení webů v režimu Internet Explorer (režim IE) volbu Povolit. Nakonec klepnutím na modré tlačítko Restartovat proveďte restart internetového prohlížeče, aby se vámi provedené změny projevily.

Po opětovném spuštění internetového prohlížeče přejděte na web, který chcete zobrazit v režimu Internet Explorer. Po vstupu na web klepněte v pravém horním rohu okna na tlačítko obsahující tři tečky a následně vyberte možnost Znovu načíst režim prohlížeče Internet Explorer.

Internetová stránka se nyní znovu načte, ovšem tentokrát v režimu internetového prohlížeče Internet Explorer. Ostatně to poznáte podle toho, že se vlevo od adresy URL v panelu Adresa zobrazí logo Internet Exploreru.

V internetovém prohlížeči Edge si rovněž můžete nastavit, aby se konkrétní stránka vždy načítala v režimu Internet Explorer, a to tak, že klepnete na již zmiňovanou ikonku internetového prohlížeče Internet Explorer v panelu Adresa a v okně, které se za okamžik zobrazí, přesunete posuvník vedle položky Příště otevřít tuto stránku v režimu Internet Explorer do polohy Zapnuto. Pokud je tento posuvník přepnutý doprava, je to funkce povolena. Pokud je ale posuvník přepnut doleva, je tato funkce zakázána.

Pokud chcete internetovou stránku opět načíst v internetovém prohlížeči Microsoft Edge, jednoduše klepněte na modré tlačítko Otevřít v Microsoft Edgi.

A to je vše. Vzhledem k většímu výkonu a zabezpečení internetového prohlížeče Microsoft Edge byste však měli vždy, pokud je to jen trochu možné, procházet internetové stránky právě pomocí tohoto nového internetového prohlížeče, popřípadě pomocí jiných soudobých internetových prohlížečů. Pokud se vám však nějaký web jinak než v internetovém prohlížeči Internet Explorer prostě správně nezobrazí, nyní už budete vědět, jak na to.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com