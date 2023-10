Chcete Facebook nebo Instagram bez reklam? Přichystejte si několik set korun měsíčně

Novinku oznámil vlastník obou sociálních sítí, společnost Meta, na svém webu. Odůvodnil to tím, že tím reaguje na vyvíjející se evropské předpisy. Konkrétně se jedná o reakci na verdikt Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), potvrzený později Soudním dvorem EU (C‑252/21).





Podle Soudního dvoru totiž Meta na Facebooku a Instagramu porušila nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), protože neměla od uživatelů dostatečný souhlas s využíváním jejich osobních dat. Soud zároveň ve svém rozhodnutí řekl, že pokud by měli uživatelé možnost si službu předplatit, považoval by to za platnou formu souhlasu.

Uživatelé budou mít možnost vybrat, zda budou sociální sítě používat zdarma a s reklamami, nebo si je předplatí a reklamy se jim přestanou zobrazovat. Výše předplatného bude záviset na tom, jestli si ho uživatel objedná na webu nebo přes mobil. V prvním případě zaplatí 9,99 €/měsíc (v přepočtu cca 245 korun), při platbě v systémech iOS a Android pak 12,99 €/měsíc (v přepočtu asi 319 korun). Odlišné ceny jsou dány obchodními politikami Applu a Googlu, které si stejně jako u mnoha jiných online předplatných započítávají příslušné poplatky. Předplatné bez reklam bude k dispozici uživatelům od 18 let věku.

Síť X bude mít tři stupně předplatného

Změny u předplatného ohlásila i sociální síť X, která patří miliardáři Elonu Muskovi. Zaplatit si lepší služby měli její uživatelé už nyní, nově bude mít sociální síť tři stupně předplatného.

K balíčku Premium, který stojí 179 Kč měsíčně (při měsíční platbě z webového rozhraní) přibyla levnější varianta Basic za 67 Kč měsíčně a možnost Premium+ za 358 Kč měsíčně (ceny jsou bez DPH a platí jen při nákupu na webu; v mobilních aplikacích, kde X musí platit poplatek provozovateli obchodů s aplikacemi, uživatel zaplatí více).

Varianty se liší množstvím reklamy, kterou uživatel na X uvidí, a mírou zvyšování dosahu postů, na které platící uživatel reaguje, a také mírou zvýhodnění řazení jeho odpovědí na ně. Rozdíly jsou i v dalších funkcích – nejdražší Premium+ bude například mít „největší boostování odpovědí“ a uživatel by neměl v záložkách Pro vás a Sledovaní na X potkat žádné reklamy.