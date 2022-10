Chcete dvojnásob velkou pracovní plochu? Použijte dva monitory

Když máte na pracovní ploše otevřeno více oken, můžete se cítit poněkud stísněně i na slušně velkém 24palcovém monitoru. Ostatně – kdo ne? A pokud jste odkázáni pouze na monitor notebooku, pak je to snad ještě horší. Naštěstí existuje poměrně jednoduché řešení v podobě instalace dalšího monitoru, díky němuž se budete moci udělat pohodlí, alespoň co se týče uspořádání oken na pracovní ploše nehledě na vyšší efektivitu práce.





V současnosti má každý modernější stolní nebo přenosný počítač takové vybavení, aby kromě jednoho monitoru k němu bylo možné připojit ještě minimálně jeden další. Jediné, co je potřebujete, je právě onen druhý monitor. Vzhledem k narušení dodavatelských řetězců, které dopadlo na celé odvětví spotřební elektroniky, bude pravděpodobně poněkud náročnější než dříve najít nějaké výhodné nabídky, ale nevzdávejte to, protože ač to nevypadá, stále se nějaké takové výhodné koupě dají najít.

Soudobé monitory jsou obvykle vybaveny nějakou kombinací portů VGA, DVI, HDMI a DisplayPort, což jinými slovy znamená, že budete mít hned několik možností, jak monitor připojit k počítači. Zatímco kabely VGA a DVI se s monitorem dodávají naprosto běžně, kabel HDMI nebo DisplayPort si pravděpodobně budete muset zakoupit zvlášť (pokud budete stát o připojení přes tyto porty). Tyto kabely však koupíte v každém obchodě s elektronikou, popřípadě na Internetu.

V případě nouze můžete také využít jako druhý monitor televizní obrazovku, i když toto řešení zdaleka není ideální. V každém případě platí, že bez ohledu na to, jakou další jednotku pro zobrazení připojíte, je jejich konfigurace a následná správa s operačním systému Windows stejná (viz níže).