Chcete bezplatný e-mail na vlastní doméně? Zkuste řešení od Seznamu

Google se před mnoha lety rozhodl nabídnout uživatelům možnost bezplatného provozování jeho služeb s vaší vlastní doménou. Mohli jste tak například používat Gmail s libovolnou adresou, namísto obligátní domény „gmail.com“ za zavináčem. Toto řešení přilákalo mnoho zájemců. Jak už tomu ale v podobných případech bývá, téměř před deseti lety Google oznámil, že službu Google Apps přestane nabízet bezplatně.

V tu chvíli však stávajícím uživatelům ponechal jejich současné účty stále bez poplatku za provozování a převedl je pod tzv. G Suite legacy free edition. Nyní se situace opět změnila a Google oznámil, že zmíněnou službu ukončí k 1. květnu 2022. Uživatelé budou mít možnost přejít na placenou variantu Google Workspace, přičemž první dva měsíce si mohou služby v rámci Google Workspace vyzkoušet zdarma.

Google bohužel stále neumožňuje převod firemního účtu na soukromý, tudíž ani přenos vaší e-mailové schránky na bezplatný Gmail nelze provést. Pokud budete chtít svůj e-mail, ostatní služby a nákupy v Google Play u Googlu v rámci svého účtu i nadále zachovat, nezbyde vám než přejít na Google Workspace s cenou základního tarifu 5,20 Euro měsíčně. Mnoho uživatelů zcela jistě nebude ochotných platit Googlu za e-mail na vlastní doméně. Alternativ existuje naštěstí několik, přičemž jednou z nich je i bezplatný tuzemský Email Profi od Seznamu.

Co Seznam Email Profi nabízí?

Tuzemská internetová jednička přišla s možností provozování e-mailové schránky na vlastní doméně v rámci služby Email Profi již v roce 2018. Tato služba od počátku cílila na drobné podnikatele a živnostníky, kteří mohli získat bezplatně schránku od Seznamu s e-mailovou adresou na vlastní doméně za zavináčem. Email Profi samozřejmě mohou využít i všichni ostatní zájemci.

Výhodou tohoto řešení je možnost zřízení neomezeného počtu e-mailových schránek pod vlastní doménou. Každá schránka přitom není limitována velikostí datového prostoru. Jediným limitujícím faktorem je počet uložených zpráv, který je omezen na počet 60 tisíc. To by měl být pro většinu uživatelů zcela dostačující „strop“. Podle dostupných informací by navíc měl být limit počtu zpráv navyšován těm, kteří se mu již blíží.

Stejně jako v případě freemailového účtu provozovaného na některé z domén od Seznamu, také v případě Emailu Profi máte k dispozici známé webové rozhraní či možnost používat aplikaci pro chytré telefony či tablety. Práce se zprávami je možná také prostřednictvím protokolu IMAP. Přes tento protokol také lze provést migraci dat z Gmailu do Emailu Profi. Návod, jak začít Email Profi používat, naleznete v nápovědě ke službě.

Jak na vlastní doménu

Abyste mohli e-maily na vlastní doméně odesílat a přijímat, pak musíte samozřejmě některou doménu vlastnit. Seznam Email Profi nabízí tři možnosti, jak nakládat s doménami. Pokud zatím nemáte zaregistrovanou takovou doménu, která má být uvedena v e-mailové adrese za zavináčem, pak si ji můžete prostřednictvím Seznamu zakoupit. Máte-li již doménu registrovanou, pak ji můžete převést k Seznamu a v takovém případě se Seznam.cz následně stane takzvaným registrátorem domény v databázi správce národní domény.

Poslední variantou je ponechání domény u vašeho současného registrátora a pouhé napojení domény do služby Email Profi. V takovém případě stačí doménu zaregistrovat do služby Email Profi a nastavit u jejího současného registrátora MX záznamy. Všechny postupy jsou podrobně popsány v nápovědě ke službě.